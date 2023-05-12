https://ria.ru/20230512/voda-1871217982.html

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая - РИА Новости, 12.05.2023

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая

Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице в понедельник, 15 мая, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:22

2023-05-12T10:22

2023-05-12T10:22

москва

петр бирюков

общество

жкх

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице в понедельник, 15 мая, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице в понедельник, 15 мая. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", - сказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что максимальный срок отключения горячей воды составляет до десяти дней при законодательном нормативе 14 дней. "Обойтись без отключений на сегодняшний день невозможно, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить профилактические мероприятия. Жителей о сроках предупреждаем заранее - соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра Москвы и ряде городских сервисов", - подчеркнул Бирюков. Он сообщил, что все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены в установленный срок - до 1 сентября. "В общей сложности проведем гидравлические испытания 17 тысяч километров тепловых сетей, предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Прошедший отопительный сезон в Москве прошел штатно, теплоснабжение потребителей было обеспечено в полном объеме", - рассказал Бирюков.

https://ria.ru/20230511/servis-1871036655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, общество, жкх