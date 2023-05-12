https://ria.ru/20230512/vinnyy_turizm-1871252341.html

WINEPARK by Mriya вступил во Всемирную организацию винного туризма

WINEPARK by Mriya вступил во Всемирную организацию винного туризма - РИА Новости, 12.05.2023

WINEPARK by Mriya вступил во Всемирную организацию винного туризма

12 мая в рамках "I Форума винного туризма: успешные практики и тенденции" Винный парк вступил во Всемирную организацию винного туризма (GWTO). Документ был... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:27

2023-05-12T12:27

2023-05-12T12:27

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 мая - Пресс-служба Mriya Resort &SPA. 12 мая в рамках "I Форума винного туризма: успешные практики и тенденции" Винный парк вступил во Всемирную организацию винного туризма (GWTO). Документ был официально вручен президентом GWTO - Хосе Антонио Видалем.Абдуррахман Искандеров, директор по операционной деятельности и развитию Mriya Resort &SPA: "Сегодня мне почетно принимать в этом зале документ, который показывает, что Винный парк стал частью большого сообщества международного винного туризма. Винный парк стал отдельной туристической доминантой региона и притягивает дополнительные потоки туристов на полуостров. Вступление в такие международные сообщества позволяет привлечь внимание представителей туристической индустрии и новые потоки гостей."Центр винного туризма WINEPARK — это многофункциональное пространство, призванное объединять лучшие инициативы в сфере виноделия, энотуризма и эногастрономии для возрождения статуса России как уникального винодельческого региона.Пространство площадью 30 гектар включает: парковую территорию, виноградник, гравитационную винодельню, ресторан и винотеку, робота-сомелье, собственную сыроварню, уникальное экспозиционное пространство как в самом здании, так и под открытым небом, амфитеатр для отдыха и проведения различных мероприятий."Винный туризм - это не только одно из самых перспективных тематических направлений отрасли, но и возможность познакомить людей с богатым миром винной культуры. Винный парк - ключевая площадка, объединяющая виноделов, где каждый может открыто презентовать свои лучшие инициативы. Помимо поддержки виноделов, мы сразу задали вектор развития WINEPARK – сделать его площадкой для развития винодельческой культуры страны, повышения интереса к российскому вину и продвижения винного туризма.", – поделилась Евгения Константинова, руководитель WINEPARK by Mriya.Винный туризм активно развивается в России, где для него есть все необходимые условия: разнообразные терруары, опытные виноделы и увлеченный винный турист.Ежегодно в стране появляются новые винодельни, виноградники, обживаются новые терруары и целые винодельческие зоны. Mriya Resort & SPAпри участии WINEPARK организовали серию винных туров по крымским винодельням. Это инициатива была разработана, чтобы познакомить гостей региона как можно с большим количеством виноделов, раскрыть особенности крымской винной культуры, показать потенциал региона."За прошедший год Винный парк посетило более 70 000 гостей, мы провели 2 фестиваля с салонами вин и собрали на своей площадке винодельни Крыма и Краснодарского Края, радовали гостей вечеринками, гастроужинами и иммерсивными променадами, работали над пополнением винной коллекции, только представьте, более 500 российских вин ждут вас в нашей винотеке, запустили Дни российских вин и представили первые белые вина и розе. В наших планах - развивать винные туры и обновлять услуги, сделать событийную программу еще более разнообразной, чтобы дарить нашим гостям новый незабываемый опыт", – сказала Екатерина Суменкова, руководитель отдела экскурсионно-методического обслуживания.Всемирная организация винного туризма (GWTO) — это международное объединение, куда входят эногастротуристические организации, ассоциации, частные компании и институты, целью которого является ускорение социально-экономического развития винного туризма. Члены организации обмениваются опытом, получают консультационные услуги, помощь в обучении и маркетинговом продвижении, проводят и участвуют в деловых мероприятиях на тему винного туризма. В результате их деятельности эногастрономия становится не просто достопримечательностью, а двигателем экономики стран-производителей и инструментом привлечения туристов.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы