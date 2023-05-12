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В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева - РИА Новости, 12.05.2023
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18:16 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/vetka-1871398297.html
В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева
В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева - РИА Новости, 12.05.2023
В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева
Следователи проводят проверку по факту гибели женщины после падения на нее ветки дерева в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:16
2023-05-12T18:16
происшествия
балаково
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины после падения на нее ветки дерева в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале. "Следователями СК России по Саратовской области проводится проверка по факту смерти женщины в городе Балаково... По предварительным данным, 12 мая 2023 года в дневное время на улице Минской города Балаково на 61-летнюю женщину упала ветка от дерева. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время", - говорится в сообщении. Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале уточняет, что дерево упало на женщину на остановке около дома №75 по улице Минской в Балаково, после чего пострадавшую в крайне тяжелом состоянии в коме с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где она скончалась в реанимации. Глава Балаковского района Сергей Грачев выразил соболезнования в связи с гибелью женщины. "Предварительно, сломалась ветка тополя... Выражаю слова соболезнования родным и близким погибшей. Со своей стороны окажу всю необходимую помощь семье", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230512/ubiystvo-1871258747.html
балаково
саратовская область
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происшествия, балаково, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева

В саратовском Балаково женщина погибла после падения на нее ветки дерева на остановке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины после падения на нее ветки дерева в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.
"Следователями СК России по Саратовской области проводится проверка по факту смерти женщины в городе Балаково... По предварительным данным, 12 мая 2023 года в дневное время на улице Минской города Балаково на 61-летнюю женщину упала ветка от дерева. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале уточняет, что дерево упало на женщину на остановке около дома №75 по улице Минской в Балаково, после чего пострадавшую в крайне тяжелом состоянии в коме с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где она скончалась в реанимации.
Глава Балаковского района Сергей Грачев выразил соболезнования в связи с гибелью женщины. "Предварительно, сломалась ветка тополя... Выражаю слова соболезнования родным и близким погибшей. Со своей стороны окажу всю необходимую помощь семье", - написал он в своем телеграм-канале.
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ПроисшествияБалаковоСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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