https://ria.ru/20230512/vetka-1871398297.html

В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева

В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева - РИА Новости, 12.05.2023

В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины после падения на нее ветки дерева в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:16

2023-05-12T18:16

2023-05-12T18:16

происшествия

балаково

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины после падения на нее ветки дерева в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале. "Следователями СК России по Саратовской области проводится проверка по факту смерти женщины в городе Балаково... По предварительным данным, 12 мая 2023 года в дневное время на улице Минской города Балаково на 61-летнюю женщину упала ветка от дерева. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время", - говорится в сообщении. Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале уточняет, что дерево упало на женщину на остановке около дома №75 по улице Минской в Балаково, после чего пострадавшую в крайне тяжелом состоянии в коме с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где она скончалась в реанимации. Глава Балаковского района Сергей Грачев выразил соболезнования в связи с гибелью женщины. "Предварительно, сломалась ветка тополя... Выражаю слова соболезнования родным и близким погибшей. Со своей стороны окажу всю необходимую помощь семье", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230512/ubiystvo-1871258747.html

балаково

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, балаково, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)