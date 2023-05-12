В Саратовской области женщина погибла из-за падения на нее ветки дерева
В саратовском Балаково женщина погибла после падения на нее ветки дерева на остановке
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины после падения на нее ветки дерева в городе Балаково Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.
"Следователями СК России по Саратовской области проводится проверка по факту смерти женщины в городе Балаково... По предварительным данным, 12 мая 2023 года в дневное время на улице Минской города Балаково на 61-летнюю женщину упала ветка от дерева. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась через непродолжительное время", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале уточняет, что дерево упало на женщину на остановке около дома №75 по улице Минской в Балаково, после чего пострадавшую в крайне тяжелом состоянии в коме с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где она скончалась в реанимации.
Глава Балаковского района Сергей Грачев выразил соболезнования в связи с гибелью женщины. "Предварительно, сломалась ветка тополя... Выражаю слова соболезнования родным и близким погибшей. Со своей стороны окажу всю необходимую помощь семье", - написал он в своем телеграм-канале.