Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вертолеты Московского авиацентра (МАЦ) завершили работу на пожаре в подмосковном Дзержинском, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как ранее сообщал Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра были направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском.
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"Эти современные воздушные суда оснащены водосливными устройствами, которые позволяют сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды единовременно. В общей сложности вертолеты выполнили 189 сливов, сбросив 895 тонн воды и пены. В настоящее время столичная авиация завершила работу и вернулась на аэродром базирования", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в ликвидации происшествия также были задействованы сотрудники Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения МАЦ. Они организовывали мероприятия по безопасному забору вертолетами воды из Москвы-реки.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС рассказали РИА Новости, что крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.