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Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:40 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/vertolety-1871417248.html
Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском
Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023
Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском
Вертолеты Московского авиацентра (МАЦ) завершили работу на пожаре в подмосковном Дзержинском, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:40
2023-05-12T19:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
городское хозяйство москвы
петр бирюков
дзержинский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
комплекс городского хозяйства москвы
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вертолеты Московского авиацентра (МАЦ) завершили работу на пожаре в подмосковном Дзержинском, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Как ранее сообщал Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра были направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском. Отмечается, что в ликвидации происшествия также были задействованы сотрудники Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения МАЦ. Они организовывали мероприятия по безопасному забору вертолетами воды из Москвы-реки. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС рассказали РИА Новости, что крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
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происшествия, городское хозяйство москвы, петр бирюков, дзержинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комплекс городского хозяйства москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Дзержинский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Комплекс городского хозяйства Москвы, Общество

Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области
Вертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вертолеты Московского авиацентра (МАЦ) завершили работу на пожаре в подмосковном Дзержинском, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как ранее сообщал Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра были направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском.
«
"Эти современные воздушные суда оснащены водосливными устройствами, которые позволяют сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды единовременно. В общей сложности вертолеты выполнили 189 сливов, сбросив 895 тонн воды и пены. В настоящее время столичная авиация завершила работу и вернулась на аэродром базирования", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в ликвидации происшествия также были задействованы сотрудники Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения МАЦ. Они организовывали мероприятия по безопасному забору вертолетами воды из Москвы-реки.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС рассказали РИА Новости, что крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
Вертолет МЧС России тушит пожар на складе предприятия по переработке отходов, на котором загорелись покрышки, в Дзержинском Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Бирюков: два вертолета направлены для тушения пожара в Дзержинском
Вчера, 11:16
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияГородское хозяйство МосквыПетр БирюковДзержинскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Комплекс городского хозяйства МосквыОбщество
 
 
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