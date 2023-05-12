https://ria.ru/20230512/vertolety-1871417248.html

Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском

Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском - РИА Новости, 12.05.2023

Бирюков: пожарные вертолеты завершили работу в подмосковном Дзержинском

Вертолеты Московского авиацентра (МАЦ) завершили работу на пожаре в подмосковном Дзержинском, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:40

2023-05-12T19:40

2023-05-12T19:40

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происшествия

городское хозяйство москвы

петр бирюков

дзержинский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

комплекс городского хозяйства москвы

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вертолеты Московского авиацентра (МАЦ) завершили работу на пожаре в подмосковном Дзержинском, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Как ранее сообщал Бирюков, два пожарных вертолета Московского авиацентра были направлены для оказания помощи в тушении пожара в подмосковном Дзержинском. Отмечается, что в ликвидации происшествия также были задействованы сотрудники Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения МАЦ. Они организовывали мероприятия по безопасному забору вертолетами воды из Москвы-реки. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС рассказали РИА Новости, что крупный пожар в подмосковном Дзержинском, где горят автомобильные покрышки, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230512/pozhar-1871232062.html

дзержинский

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, городское хозяйство москвы, петр бирюков, дзержинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комплекс городского хозяйства москвы, общество