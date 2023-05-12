https://ria.ru/20230512/velikobritaniya-1871436023.html

Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ

Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023

Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует сократить численность королевских войск, несмотря на критику со стороны высокопоставленных генералов, пишет... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T21:57

2023-05-12T21:57

2023-05-12T22:51

в мире

великобритания

бен уоллес

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует сократить численность королевских войск, несмотря на критику со стороны высокопоставленных генералов, пишет газета Times. В 2021 году британское Минобороны объявило о планах сократить количество танков с 227 до 148 и уменьшить численность армии до 73 000 человек. Это наименьший показатель со времен Наполеона, пишет издание. Решение ведомства вызвало споры среди членов парламента от тори, а начальник британского Генштаба Патрик Сандерс назвал неправильным проведение сокращений армии "в период войны в Европе".

https://ria.ru/20230313/sunak-1857425156.html

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, бен уоллес