Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ
Times: глава Минобороны Британии сократит войска, несмотря на недовольство парламентариев
© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует сократить численность королевских войск, несмотря на критику со стороны высокопоставленных генералов, пишет газета Times.
«
"В следующем месяце министерство обороны опубликует документ о командовании сил обороной, в котором изложены долгосрочные амбиции правительства в отношении вооруженных сил. Согласно планам, разрабатываемым в правительстве, в армии будет произведена перебалансировка, чтобы уменьшить численность пехоты в пользу артиллерии", — говорится в сообщении.
В 2021 году британское Минобороны объявило о планах сократить количество танков с 227 до 148 и уменьшить численность армии до 73 000 человек. Это наименьший показатель со времен Наполеона, пишет издание. Решение ведомства вызвало споры среди членов парламента от тори, а начальник британского Генштаба Патрик Сандерс назвал неправильным проведение сокращений армии "в период войны в Европе".