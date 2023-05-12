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Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023
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21:57 12.05.2023 (обновлено: 22:51 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/velikobritaniya-1871436023.html
Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ
Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023
Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует сократить численность королевских войск, несмотря на критику со стороны высокопоставленных генералов, пишет... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T21:57
2023-05-12T22:51
в мире
великобритания
бен уоллес
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует сократить численность королевских войск, несмотря на критику со стороны высокопоставленных генералов, пишет газета Times. В 2021 году британское Минобороны объявило о планах сократить количество танков с 227 до 148 и уменьшить численность армии до 73 000 человек. Это наименьший показатель со времен Наполеона, пишет издание. Решение ведомства вызвало споры среди членов парламента от тори, а начальник британского Генштаба Патрик Сандерс назвал неправильным проведение сокращений армии "в период войны в Европе".
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в мире, великобритания, бен уоллес
В мире, Великобритания, Бен Уоллес
Глава Минобороны Британии намерен сократить численность войск, пишут СМИ

Times: глава Минобороны Британии сократит войска, несмотря на недовольство парламентариев

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует сократить численность королевских войск, несмотря на критику со стороны высокопоставленных генералов, пишет газета Times.
«

"В следующем месяце министерство обороны опубликует документ о командовании сил обороной, в котором изложены долгосрочные амбиции правительства в отношении вооруженных сил. Согласно планам, разрабатываемым в правительстве, в армии будет произведена перебалансировка, чтобы уменьшить численность пехоты в пользу артиллерии", — говорится в сообщении.

В 2021 году британское Минобороны объявило о планах сократить количество танков с 227 до 148 и уменьшить численность армии до 73 000 человек. Это наименьший показатель со времен Наполеона, пишет издание. Решение ведомства вызвало споры среди членов парламента от тори, а начальник британского Генштаба Патрик Сандерс назвал неправильным проведение сокращений армии "в период войны в Европе".
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