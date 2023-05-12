https://ria.ru/20230512/uzurpatsiya-1871356596.html

Медведев назвал фатальную ошибку в архитектуре безопасности

Медведев назвал фатальную ошибку в архитектуре безопасности - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев назвал фатальную ошибку в архитектуре безопасности

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал фатальной ошибкой тот факт, что в архитектуре безопасности не была прописана недопустимость попыток одного... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:39

2023-05-12T16:39

2023-05-12T16:39

россия

дмитрий медведев

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828510819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_85820d4817b9dc8123191e4ccc2bbcdb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал фатальной ошибкой тот факт, что в архитектуре безопасности не была прописана недопустимость попыток одного государства узурпировать всю власть. Он считает это результатом "общей эйфории" после окончательной победы над фашистской Германией. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/ssha-1871354631.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий медведев, политика