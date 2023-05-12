https://ria.ru/20230512/uzurpatsiya-1871356596.html
Медведев назвал фатальную ошибку в архитектуре безопасности
Медведев назвал фатальную ошибку в архитектуре безопасности - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев назвал фатальную ошибку в архитектуре безопасности
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал фатальной ошибкой тот факт, что в архитектуре безопасности не была прописана недопустимость попыток одного... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:39
2023-05-12T16:39
2023-05-12T16:39
россия
дмитрий медведев
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал фатальной ошибкой тот факт, что в архитектуре безопасности не была прописана недопустимость попыток одного государства узурпировать всю власть. Он считает это результатом "общей эйфории" после окончательной победы над фашистской Германией. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев назвал фатальную ошибку в архитектуре безопасности
Медведев: в архитектуре безопасности ошибочно не прописали недопустимость узурпации власти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал фатальной ошибкой тот факт, что в архитектуре безопасности не была прописана недопустимость попыток одного государства узурпировать всю власть.
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"К сожалению, страны-победители, включая и нашу страну, допустили фатальную ошибку. Они не заложили в архитектуру послевоенных институтов коллективной безопасности механизмы защиты от попыток одного или нескольких государств узурпировать всю систему в своих интересах", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он считает это результатом "общей эйфории" после окончательной победы над фашистской Германией.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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