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Узбекистан создаст стабилизационный резерв нефтепродуктов на миллион тонн
Узбекистан создаст стабилизационный резерв нефтепродуктов на миллион тонн - РИА Новости, 12.05.2023
Узбекистан создаст стабилизационный резерв нефтепродуктов на миллион тонн
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сформировать в стране резерв бензина и дизтоплива в объеме 1 миллион тонн, в том числе за счет импорта, для... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:44
2023-05-12T07:44
2023-05-12T07:44
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шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сформировать в стране резерв бензина и дизтоплива в объеме 1 миллион тонн, в том числе за счет импорта, для стабильных поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба главы государства. По данным пресс-службы, Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по обсуждению вопросов энергоснабжения в регионах. "Немаловажное значение имеет вопрос стабильных поставок бензина и дизельного топлива. На местах имеются мощности для хранения 1 миллиона тонн топлива. Указано, что каждый регион, используя эту возможность, должен сформировать резерв бензина и дизтоплива", - говорится в сообщении. В республике сняты ограничения на ввоз нефтепродуктов в Узбекистан, напомнили в пресс-службе. Для пополнения оборотных средств импортеров топлива планируется выделять кредиты, отмечается по итогам совещания. В конце января АО "Узбекнефтегаз" начал импорт бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступили "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур. В зимний период из РФ было закуплено около 100 тысяч тонн данного вида топлива, наиболее востребованного на внутреннем рынке Узбекистана. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам 2022 года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн, производство бензина - до 1,26 миллиона тонн (+11,5%) дизтоплива - до 800,1 тысячи тонн (+5,9%).
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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, цены на нефть, узбекнефтегаз, газпром нефть, татнефть, аи-80
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Цены на нефть, Узбекнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, АИ-80
Узбекистан создаст стабилизационный резерв нефтепродуктов на миллион тонн
Президент Узбекистана поручил создать резерв бензина и дизтоплива на один миллион тонн
ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил сформировать в стране резерв бензина и дизтоплива в объеме 1 миллион тонн, в том числе за счет импорта, для стабильных поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по обсуждению вопросов энергоснабжения в регионах.
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"Немаловажное значение имеет вопрос стабильных поставок бензина и дизельного топлива. На местах имеются мощности для хранения 1 миллиона тонн топлива. Указано, что каждый регион, используя эту возможность, должен сформировать резерв бензина и дизтоплива", - говорится в сообщении.
В республике сняты ограничения на ввоз нефтепродуктов в Узбекистан, напомнили в пресс-службе. Для пополнения оборотных средств импортеров топлива планируется выделять кредиты, отмечается по итогам совещания.
В конце января АО "Узбекнефтегаз
" начал импорт бензина Аи-80 из России
. Поставщиками выступили "Газпромнефть
", "Татнефть
", ряд частных структур. В зимний период из РФ было закуплено около 100 тысяч тонн данного вида топлива, наиболее востребованного на внутреннем рынке Узбекистана.
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам 2022 года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн, производство бензина - до 1,26 миллиона тонн (+11,5%) дизтоплива - до 800,1 тысячи тонн (+5,9%).
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