Рейтинг@Mail.ru
Участники KazanForum посетят праздник "Изге Болгар жыены" - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оформление раздела KazanForum
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
18:51 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/uchastniki-1871404340.html
Участники KazanForum посетят праздник "Изге Болгар жыены"
Участники KazanForum посетят праздник "Изге Болгар жыены" - РИА Новости, 12.05.2023
Участники KazanForum посетят праздник "Изге Болгар жыены"
Участники Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum – 2023" смогут посетить торжественное мероприятие "Изге Болгар жыены",... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:51
2023-05-12T18:51
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
талгат таджуддин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871405549_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_8a275fe00d561a9836c182d9ff795ed5.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Участники Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum – 2023" смогут посетить торжественное мероприятие "Изге Болгар жыены", посвященное годовщине официального принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба форума.Праздник в древнем городе Болгар пройдёт 21 мая и станет кульминацией культурной программы форума.Также в празднике примут участие более тысячи делегатов ХII Всероссийского форума религиозных деятелей из 72 субъектов РФ. Среди них представители духовных управлений мусульман России, ближнего и дальнего зарубежья. Всего на площадке праздника ожидается около 40 тысяч гостей.Одним из главных событий "Изге Болгар жыены" станет выставка реликвий пророка Мухаммеда в музейно-выставочном комплексе "Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году". Выставка проводится по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.Как сообщал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, реликвии привезут специальным рейсом.Также состоится коллективный намаз. Таубу (молитву покаяния) прочтет верховный муфтий России Талгат Таджуддин.Кроме того, на площадке праздника будет представлена культурно-просветительская программа, концерт, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов Татарстана, пройдет финал турнира по борьбе на поясах, мастер-классы и другие мероприятия, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230507/bars-1870335472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871405549_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ddfce33994045ca956ea83f1d1db98eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
талгат таджуддин, россия
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Талгат Таджуддин, Россия

Участники KazanForum посетят праздник "Изге Болгар жыены"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники XIII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2022" в Казани
Участники XIII Международного экономического саммита Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2022 в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Участники XIII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2022" в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Участники Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum – 2023" смогут посетить торжественное мероприятие "Изге Болгар жыены", посвященное годовщине официального принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба форума.
Праздник в древнем городе Болгар пройдёт 21 мая и станет кульминацией культурной программы форума.
Также в празднике примут участие более тысячи делегатов ХII Всероссийского форума религиозных деятелей из 72 субъектов РФ. Среди них представители духовных управлений мусульман России, ближнего и дальнего зарубежья. Всего на площадке праздника ожидается около 40 тысяч гостей.
Одним из главных событий "Изге Болгар жыены" станет выставка реликвий пророка Мухаммеда в музейно-выставочном комплексе "Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году". Выставка проводится по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.
Как сообщал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, реликвии привезут специальным рейсом.
Также состоится коллективный намаз. Таубу (молитву покаяния) прочтет верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Кроме того, на площадке праздника будет представлена культурно-просветительская программа, концерт, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов Татарстана, пройдет финал турнира по борьбе на поясах, мастер-классы и другие мероприятия, добавили в пресс-службе.
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Участники KazanForum обсудят вопросы сохранения снежных барсов
7 мая, 16:16
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"Талгат ТаджуддинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала