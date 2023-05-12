https://ria.ru/20230512/uchastniki-1871404340.html

Участники KazanForum посетят праздник "Изге Болгар жыены"

Участники KazanForum посетят праздник "Изге Болгар жыены" - РИА Новости, 12.05.2023

Участники KazanForum посетят праздник "Изге Болгар жыены"

Участники Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum – 2023" смогут посетить торжественное мероприятие "Изге Болгар жыены",... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:51

2023-05-12T18:51

2023-05-12T18:51

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

талгат таджуддин

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Участники Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum – 2023" смогут посетить торжественное мероприятие "Изге Болгар жыены", посвященное годовщине официального принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба форума.Праздник в древнем городе Болгар пройдёт 21 мая и станет кульминацией культурной программы форума.Также в празднике примут участие более тысячи делегатов ХII Всероссийского форума религиозных деятелей из 72 субъектов РФ. Среди них представители духовных управлений мусульман России, ближнего и дальнего зарубежья. Всего на площадке праздника ожидается около 40 тысяч гостей.Одним из главных событий "Изге Болгар жыены" станет выставка реликвий пророка Мухаммеда в музейно-выставочном комплексе "Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году". Выставка проводится по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.Как сообщал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, реликвии привезут специальным рейсом.Также состоится коллективный намаз. Таубу (молитву покаяния) прочтет верховный муфтий России Талгат Таджуддин.Кроме того, на площадке праздника будет представлена культурно-просветительская программа, концерт, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов Татарстана, пройдет финал турнира по борьбе на поясах, мастер-классы и другие мероприятия, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230507/bars-1870335472.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

талгат таджуддин, россия