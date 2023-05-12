https://ria.ru/20230512/ubiystvo-1871258747.html
Жительница Челябинска насмерть забила сожителя сковородой
Жительница Челябинска насмерть забила сожителя сковородой - РИА Новости, 12.05.2023
Жительница Челябинска насмерть забила сожителя сковородой
Суд арестовал жительницу Челябинска, которая 9 мая, будучи нетрезвой, в ходе конфликта ударила несколько раз сожителя сковородкой, отчего тот скончался, сообщил РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:21
2023-05-12T12:21
2023-05-12T12:27
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Суд арестовал жительницу Челябинска, которая 9 мая, будучи нетрезвой, в ходе конфликта ударила несколько раз сожителя сковородкой, отчего тот скончался, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, обвиняемая 9 мая в состоянии опьянения в квартире дома по улице Карпенко в Челябинске несколько раз ударила сожителя чугунной сковородкой по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. "Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 33-летней местной жительнице… Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 11 июля 2023 года", - говорится в сообщении. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230410/ubiystvo-1864206758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
Жительница Челябинска насмерть забила сожителя сковородой
Суд арестовал жительницу Челябинска, насмерть забившую сожителя чугунной сковородой