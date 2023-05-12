https://ria.ru/20230512/ubiystvo-1871191108.html

Омич застрелил школьного друга из-за разногласий

Омич застрелил школьного друга из-за разногласий - РИА Новости, 12.05.2023

Омич застрелил школьного друга из-за разногласий

Омич застрелил своего школьного товарища, из-за того, что тот отказался занять ему деньги, и теперь предстанет перед судом, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:37

2023-05-12T08:37

2023-05-12T08:37

происшествия

россия

омская область

омск

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ОМСК, 12 мая - РИА Новости. Омич застрелил своего школьного товарища, из-за того, что тот отказался занять ему деньги, и теперь предстанет перед судом, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Сообщается, что материальные проблемы у 58-летнего Виктора Пантелеева начались в 2022 году после закрытия его ресторана "Изба". Сначала он вынужден был за 500 тысяч рублей заложить автомобиль своей дочери, который использовал в качестве такси. Но были нужны еще деньги, поэтому мужчина 16 сентября 2022 года пришел домой в коттедж на улице Крылова в Омске к школьному товарищу, у которого хотел взять крупную сумму в долг. У того был свой бизнес по производству мешков, и Пантелеев считал, что товарищ его выручит, но получил отказ. "Во время разговора, после отказа потерпевшего занять деньги, обвиняемый из приобретенного ранее с рук пистолета ПСМ произвел не менее 4 выстрелов в потерпевшего, после чего перетащил тело в гараж, с целью сокрытия следов преступления замыл следы крови и стер отпечатки пальцев рук, а также вырвал домофон с картой памяти, и похитил из дома денежные средства в сумме 45 тысяч рублей и ювелирные изделия, всего на сумму около 500 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе. После убийства Пантелеев вернул взятые под залог автомобиля деньги, выкинул в реку улики и на машине уехал в Тюмень. Тело убитого предпринимателя на следующее утро обнаружили его супруга и сын, вернувшиеся из поездки. Следователи осмотрели место преступления и нашли вещественные доказательства. После этого совместно с полицейскими они выяснили, куда уехал убийца, а 21 сентября он был задержан и арестован. Вину Пантелеев признал частично - он утверждает, что ничего не крал из дома. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "разбойное нападение", "убийство, сопряженное с разбоем", и "приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия". Уголовное дело направлено в Омский областной суд.

https://ria.ru/20230429/proisshestvie-1868656452.html

https://ria.ru/20230510/podrostok-1870744087.html

россия

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, омская область, омск