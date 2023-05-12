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В Кремле ответили на заявление о вмешательстве России в выборы в Турции - РИА Новости, 12.05.2023
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13:35 12.05.2023 (обновлено: 13:48 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871287798.html
В Кремле ответили на заявление о вмешательстве России в выборы в Турции
В Кремле ответили на заявление о вмешательстве России в выборы в Турции - РИА Новости, 12.05.2023
В Кремле ответили на заявление о вмешательстве России в выборы в Турции
Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:35
2023-05-12T13:48
кемаль кылычдароглу
турция
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу. Кылычдароглу написал в своем Twitter, что кандидат в президенты Турции "призвал Россию не вмешиваться в выборы республики". "Я не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Кылычдароглу важно вспомнить историю с американцами, когда они всем правительством долго твердили, что Россия вмешивалась в президентские выборы США. "Потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и потом пришли к выводу, что вмешательства не было", - отметил он.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871278177.html
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кемаль кылычдароглу, турция, дмитрий песков, политика
Кемаль Кылычдароглу, Турция, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле ответили на заявление о вмешательстве России в выборы в Турции

Песков: Москва не вмешивается во внутреннюю политику других стран, в том числе Турции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу.
Кылычдароглу написал в своем Twitter, что кандидат в президенты Турции "призвал Россию не вмешиваться в выборы республики".
"Я не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Кылычдароглу важно вспомнить историю с американцами, когда они всем правительством долго твердили, что Россия вмешивалась в президентские выборы США.
Лидер турецкой партии НРП и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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"Потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и потом пришли к выводу, что вмешательства не было", - отметил он.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
 
Кемаль КылычдароглуТурцияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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