https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871287798.html

В Кремле ответили на заявление о вмешательстве России в выборы в Турции

В Кремле ответили на заявление о вмешательстве России в выборы в Турции - РИА Новости, 12.05.2023

В Кремле ответили на заявление о вмешательстве России в выборы в Турции

Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:35

2023-05-12T13:35

2023-05-12T13:48

кемаль кылычдароглу

турция

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление кандидата в президенты Турции от оппозиционного "Народного альянса" Кемаля Кылычдароглу. Кылычдароглу написал в своем Twitter, что кандидат в президенты Турции "призвал Россию не вмешиваться в выборы республики". "Я не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что Кылычдароглу важно вспомнить историю с американцами, когда они всем правительством долго твердили, что Россия вмешивалась в президентские выборы США. "Потратили десятки миллионов долларов на разбирательство и потом пришли к выводу, что вмешательства не было", - отметил он.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871278177.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемаль кылычдароглу, турция, дмитрий песков, политика