Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 12.05.2023 (обновлено: 10:26 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871202450.html
Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране
Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране - РИА Новости, 12.05.2023
Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США вмешиваются в выборы в Турции. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:29
2023-05-12T10:26
в мире
турция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868679364_0:51:2584:1505_1920x0_80_0_0_a77072339d2a9d05ba267373e388141e.jpg
АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США вмешиваются в выборы в Турции.Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. В ходе встречи с молодежью он заявлял, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. В среду глава МВД также обвинил Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране."США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции", - заявил Сойлу в интервью CNN Türk.Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.По словам Сойлу, Америка вмешивается в эти выборы с самого начала, а "Байден сказал, что мы не смогли сделать это с помощью переворота в 2016 году, на этот раз мы сделаем это с помощью выборов, а не переворота".Глава МВД Турции считает, что в Вашингтоне "не хотят избрания Тайипа Эрдогана президентом США, а хотят видеть на его месте Кемаля Кылычдароглу", к которому, по американской задумке, должны перейти голоса за Индже. "Те, кому не нравятся некоторые наши стратегии, переходят на другую сторону. FETÖ (организация живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году) по-прежнему активна. На пути к президентским выборам проводится операция против кандидата", - сказал он.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871206933.html
https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871173579.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868679364_349:0:2584:1676_1920x0_80_0_0_a910832b1a0b195c0fd4d78fabe810a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша
В мире, Турция, США
Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США вмешиваются в выборы в стране

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции
Мужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мужчина во время досрочного голосования на всеобщих выборах на избирательном участке в посольстве Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США вмешиваются в выборы в Турции.
Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. В ходе встречи с молодежью он заявлял, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. В среду глава МВД также обвинил Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране.
"США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции", - заявил Сойлу в интервью CNN Türk.
Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.
Мухаррем Индже, лидер турецкой партии Memleket (Отечество) - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Выход Индже из президентской гонки не поможет Кылычдароглу, пишут СМИ
09:39
По словам Сойлу, Америка вмешивается в эти выборы с самого начала, а "Байден сказал, что мы не смогли сделать это с помощью переворота в 2016 году, на этот раз мы сделаем это с помощью выборов, а не переворота".
Глава МВД Турции считает, что в Вашингтоне "не хотят избрания Тайипа Эрдогана президентом США, а хотят видеть на его месте Кемаля Кылычдароглу", к которому, по американской задумке, должны перейти голоса за Индже. "Те, кому не нравятся некоторые наши стратегии, переходят на другую сторону. FETÖ (организация живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году) по-прежнему активна. На пути к президентским выборам проводится операция против кандидата", - сказал он.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
"Росконгресс" спрогнозировал влияние итогов выборов в Турции на экономику
00:45
 
В миреТурцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала