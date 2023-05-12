https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871202450.html

Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране

Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране - РИА Новости, 12.05.2023

Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США вмешиваются в выборы в Турции. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:29

2023-05-12T09:29

2023-05-12T10:26

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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США вмешиваются в выборы в Турции.Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. В ходе встречи с молодежью он заявлял, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. В среду глава МВД также обвинил Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране."США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции", - заявил Сойлу в интервью CNN Türk.Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов, теперь за президентское кресло будут бороться три политика: действующий президент Тайип Эрдоган, кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.По словам Сойлу, Америка вмешивается в эти выборы с самого начала, а "Байден сказал, что мы не смогли сделать это с помощью переворота в 2016 году, на этот раз мы сделаем это с помощью выборов, а не переворота".Глава МВД Турции считает, что в Вашингтоне "не хотят избрания Тайипа Эрдогана президентом США, а хотят видеть на его месте Кемаля Кылычдароглу", к которому, по американской задумке, должны перейти голоса за Индже. "Те, кому не нравятся некоторые наши стратегии, переходят на другую сторону. FETÖ (организация живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году) по-прежнему активна. На пути к президентским выборам проводится операция против кандидата", - сказал он.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871206933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сша