https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871177352.html

"Росконгресс" высоко оценил монетарную политику турецкого центробанка

"Росконгресс" высоко оценил монетарную политику турецкого центробанка - РИА Новости, 12.05.2023

"Росконгресс" высоко оценил монетарную политику турецкого центробанка

Мягкая монетарная политика центробанка Турции принесла пользу экономике страны, несмотря на проблемы с высокой инфляцией и девальвацией лиры, говорится в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T02:23

2023-05-12T02:23

2023-05-12T02:23

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россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мягкая монетарная политика центробанка Турции принесла пользу экономике страны, несмотря на проблемы с высокой инфляцией и девальвацией лиры, говорится в докладе Росконгресса "Турецкая экономика: в ожидании Великолепного века", который имеется в распоряжении РИА Новости. Учетная ставка центрального банка Турции последовательно снижается с 2021 года, несмотря на девальвацию лиры и двузначную инфляцию в стране. При этом экономическая программа Эрдогана предусматривает дальнейшее снижение ставок для поддержки дешевых кредитов. Из-за этого, как ожидается, будет расти предложение товаров и услуг, что, в свою очередь, опустит темпы инфляции до 5% — долгосрочной цели центробанка Турции. Эксперты оценили также эффективность регуляторных мер, которые принимают власти Турции для борьбы с негативными последствиями мягкой монетарной политики. "Например, занимать короткие позиции по лире очень дорого, так как ставка, под которую лиру можно занять иностранным банкам, чтобы продать её на валютном рынке в ожидании дальнейшего падения, превышает 100% годовых", – поясняют авторы. Чтобы граждане Турции не покупали доллары и евро как защитный актив от инфляции, центробанк разрешил банкам продавать физлицам золотые слитки. Кроме того, в стране с 2021 года действует схема защищенных депозитов - специальные счета в лирах дополнительно застрахованы министерством финансов Турции от скачков курса национальной валюты. В прошлом году на программу ушло около 8,5% всех расходов бюджета. "Если снижение обменного курса продолжится, то в 2023 сумма расходов по этой статье значительно вырастет", – предупреждают эксперты. Чтобы удешевить государственные заимствования, центробанк повысил требования к доле государственных облигаций в структуре резервов коммерческих банков. Им пришлось существенно увеличить покупки гособлигаций, и это снизило доходность бумаг за последний год более чем вдвое, а в начале 2023 года она опускалась ниже 10%. "За последние пять лет лира подешевела практически в четыре раза к американскому доллару. Но снижение стоимости национальной валюты имеет свои плюсы. Например, из-за дешевой лиры туристические поездки в Турцию становятся более доступными. По данным министерства культуры и туризма Турции, за I квартал 2023 года страну посетили более 6 млн иностранных туристов, из них 772 тыс. прибыли из России, что вдвое больше, чем в 2022 году", – говорится в докладе.

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