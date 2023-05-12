https://ria.ru/20230512/turtsiya-1871173579.html

"Росконгресс" спрогнозировал влияние итогов выборов в Турции на экономику

"Росконгресс" спрогнозировал влияние итогов выборов в Турции на экономику - РИА Новости, 12.05.2023

"Росконгресс" спрогнозировал влияние итогов выборов в Турции на экономику

Победа на выборах в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) действующего президента страны Реджепа Эрдогана будет означать продолжение текущей... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T00:45

2023-05-12T00:45

2023-05-12T00:51

кемаль кылычдароглу

аэс "аккую"

турция

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Победа на выборах в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) действующего президента страны Реджепа Эрдогана будет означать продолжение текущей экономической политики: дальнейшее смягчение ставок, несмотря на высокой уровень инфляции в стране, что поддержит промышленность, но приведет к значительному ослаблению лиры в ближайшей перспективе. Такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "Турецкая экономика: в ожидании Великолепного века", который имеется в распоряжении РИА Новости. Если же большинство голосов окажется у Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, Турцию будут ожидать перемены: повышение ставок, падение кредитования и спроса, что в конечно итоге спровоцирует рецессию в экономике, полагают авторы доклада. Парламентские выборы и первый тур президентских выборов пройдут в Турции 14 мая. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, то второй тур состоится 28 мая. "Выборы могут привести к смене монетарной и внешнеторговой политики, если победит оппозиция", - говорится в докладе. Но при любом исходе выборов властям предстоит решать целый ряд проблем в экономике: это высокая инфляция, слабый курс лиры и дисбаланс внешней торговли. "От результатов выборов также зависят перспективы проектов газового хаба и новых блоков АЭС "Аккую", - отмечают эксперты. Из двух золАвторы доклада проанализировали экономические программы двух партий и определили их основные риски. Экономическая программа Эрдогана предусматривает дальнейшее снижение ставок в экономике, чтобы стимулировать строительный сектор и облегчить инвестиции в производство с помощью дешевых кредитов. Кроме того, сохранение политики низких ставок делает предприятия и домохозяйства более экономически уязвимыми, а двузначные темпы инфляции серьезно снижают покупательную способность граждан. "Победа оппозиции несет в себе следующие риски: резкое повышение ключевой ставки до 40% и падение объемов нового кредитования. Снижение общего уровня спроса в экономике спровоцирует рецессию", – говорится в докладе. По прогнозу экспертов, отмена схемы депозитов со страхованием от валютных рисков приведет к увеличению доли вкладов в евро и долларах. Кроме того, часть средств с депозитов уйдет на рынок недвижимости и раздует там пузырь. А в случае пересмотра контрактов с российскими компаниями увеличится внешнеторговый дефицит Турции.

https://ria.ru/20230511/erdogan-1870919059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230510/erdogan-1870754906.html

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кемаль кылычдароглу, аэс "аккую", турция