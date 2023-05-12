https://ria.ru/20230512/tsentr-1871259283.html

Дилерский центр "КамАЗ" построят в подмосковном Домодедово

Дилерский центр "КамАЗ" построят в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 12.05.2023

Дилерский центр "КамАЗ" построят в подмосковном Домодедово

ГК "ЦентрТрансТехМаш" построит в городском округе Домодедово дилерский центр автопроизводителя "КамАЗ", сообщила пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:23

2023-05-12T12:23

2023-05-12T12:23

новости подмосковья

городской округ домодедово

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. ГК "ЦентрТрансТехМаш" построит в городском округе Домодедово дилерский центр автопроизводителя "КамАЗ", сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Разрешение на строительство выдано застройщику "Майер Групп". В рамках первого этапа будет возведено здание площадью более 5 тысяч квадратных метров, где расположится помещения для проведения техобслуживания и продажи транспортных средств. Объем инвестиций составит 400 миллионов рублей."В дальнейшем планируется строительство производственных цехов, в которых будет проводиться оснащение колесного шасси кузовами и фургонами различной функциональной направленности. Будет создано 90 рабочих мест", - говорится в сообщении.Предприятие "ЦентрТрансТехМаш" основано в 1991 году и является крупнейшим производством автомобильных кузовов-фургонов в России. На сегодняшний день компания выпускает более тысячи наименований кузовов-фургонов, устанавливаемых на шасси всех отечественных и многих зарубежных грузовых автомобилей, а также занимается выпуском спецтехники, прицепов и полуприцепов различного назначения.

https://ria.ru/20230505/balashikha-1869929064.html

городской округ домодедово

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городской округ домодедово, московская область (подмосковье)