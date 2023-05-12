https://ria.ru/20230512/tsentr-1871259283.html
Дилерский центр "КамАЗ" построят в подмосковном Домодедово
Дилерский центр "КамАЗ" построят в подмосковном Домодедово - РИА Новости, 12.05.2023
Дилерский центр "КамАЗ" построят в подмосковном Домодедово
ГК "ЦентрТрансТехМаш" построит в городском округе Домодедово дилерский центр автопроизводителя "КамАЗ", сообщила пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:23
2023-05-12T12:23
2023-05-12T12:23
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. ГК "ЦентрТрансТехМаш" построит в городском округе Домодедово дилерский центр автопроизводителя "КамАЗ", сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Разрешение на строительство выдано застройщику "Майер Групп". В рамках первого этапа будет возведено здание площадью более 5 тысяч квадратных метров, где расположится помещения для проведения техобслуживания и продажи транспортных средств. Объем инвестиций составит 400 миллионов рублей."В дальнейшем планируется строительство производственных цехов, в которых будет проводиться оснащение колесного шасси кузовами и фургонами различной функциональной направленности. Будет создано 90 рабочих мест", - говорится в сообщении.Предприятие "ЦентрТрансТехМаш" основано в 1991 году и является крупнейшим производством автомобильных кузовов-фургонов в России. На сегодняшний день компания выпускает более тысячи наименований кузовов-фургонов, устанавливаемых на шасси всех отечественных и многих зарубежных грузовых автомобилей, а также занимается выпуском спецтехники, прицепов и полуприцепов различного назначения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городской округ домодедово, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Городской округ Домодедово, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. ГК "ЦентрТрансТехМаш" построит в городском округе Домодедово дилерский центр автопроизводителя "КамАЗ", сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Разрешение на строительство выдано застройщику "Майер Групп". В рамках первого этапа будет возведено здание площадью более 5 тысяч квадратных метров, где расположится помещения для проведения техобслуживания и продажи транспортных средств. Объем инвестиций составит 400 миллионов рублей.
"В дальнейшем планируется строительство производственных цехов, в которых будет проводиться оснащение колесного шасси кузовами и фургонами различной функциональной направленности. Будет создано 90 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Предприятие "ЦентрТрансТехМаш" основано в 1991 году и является крупнейшим производством автомобильных кузовов-фургонов в России
. На сегодняшний день компания выпускает более тысячи наименований кузовов-фургонов, устанавливаемых на шасси всех отечественных и многих зарубежных грузовых автомобилей, а также занимается выпуском спецтехники, прицепов и полуприцепов различного назначения.
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