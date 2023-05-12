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Овчинский: новый цех для производства лифтов строят на востоке столицы - РИА Новости, 12.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:24 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/tsekh-1871235950.html
Овчинский: новый цех для производства лифтов строят на востоке столицы
Овчинский: новый цех для производства лифтов строят на востоке столицы - РИА Новости, 12.05.2023
Овчинский: новый цех для производства лифтов строят на востоке столицы
В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) компания МЭЛ строит на востоке столицы новый цех по производству лифтового оборудования, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:24
2023-05-12T11:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) компания МЭЛ строит на востоке столицы новый цех по производству лифтового оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Под реализацию масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. Строительство началось в феврале 2023 года, и сегодня монолитные работы выполнены на 25%. Новый цех позволит увеличить количество выпускаемой продукции более, чем в 1,5 раза – до четырех тысяч лифтов в год", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в новом цехе будет создано 85 рабочих мест. Планируется, что к концу 2023 года компания получит на здание заключение о соответствии (ЗОС)."Работы по возведению нового цеха идут опережающими темпами. Для нас и для города новое производство — это возможность не только кратно увеличить объемы выпускаемого лифтового оборудования, но и создать дополнительные рабочие места. Новый цех обеспечит работой как минимум 85 человек", - сказал генеральный директор МЭЛ Руслан Родиков.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: новый цех для производства лифтов строят на востоке столицы

© Фото : Пресс-служба ДИППНовый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) компания МЭЛ строит на востоке столицы новый цех по производству лифтового оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Под реализацию масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. Строительство началось в феврале 2023 года, и сегодня монолитные работы выполнены на 25%. Новый цех позволит увеличить количество выпускаемой продукции более, чем в 1,5 раза – до четырех тысяч лифтов в год", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППНовый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 3
© Фото : Пресс-служба ДИППНовый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 3
© Фото : Пресс-служба ДИППНовый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 3
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 3
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 3
Новый цех для производства лифтов строят в районе Гольяново.
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 3
Он добавил, что в новом цехе будет создано 85 рабочих мест. Планируется, что к концу 2023 года компания получит на здание заключение о соответствии (ЗОС).
"Работы по возведению нового цеха идут опережающими темпами. Для нас и для города новое производство — это возможность не только кратно увеличить объемы выпускаемого лифтового оборудования, но и создать дополнительные рабочие места. Новый цех обеспечит работой как минимум 85 человек", - сказал генеральный директор МЭЛ Руслан Родиков.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Овчинский: столичная компания расширяет линейку мясных изделий
11 мая, 09:19
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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