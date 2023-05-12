https://ria.ru/20230512/tsekh-1871235950.html

Овчинский: новый цех для производства лифтов строят на востоке столицы

Овчинский: новый цех для производства лифтов строят на востоке столицы - РИА Новости, 12.05.2023

Овчинский: новый цех для производства лифтов строят на востоке столицы

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) компания МЭЛ строит на востоке столицы новый цех по производству лифтового оборудования, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:24

2023-05-12T11:24

2023-05-12T11:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) компания МЭЛ строит на востоке столицы новый цех по производству лифтового оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Под реализацию масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. Строительство началось в феврале 2023 года, и сегодня монолитные работы выполнены на 25%. Новый цех позволит увеличить количество выпускаемой продукции более, чем в 1,5 раза – до четырех тысяч лифтов в год", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в новом цехе будет создано 85 рабочих мест. Планируется, что к концу 2023 года компания получит на здание заключение о соответствии (ЗОС)."Работы по возведению нового цеха идут опережающими темпами. Для нас и для города новое производство — это возможность не только кратно увеличить объемы выпускаемого лифтового оборудования, но и создать дополнительные рабочие места. Новый цех обеспечит работой как минимум 85 человек", - сказал генеральный директор МЭЛ Руслан Родиков.

https://ria.ru/20230511/moskva-1870942523.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва