https://ria.ru/20230512/trevoga-1871427078.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.05.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:55
2023-05-12T20:55
2023-05-12T20:55
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
сумская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3b405667de8a04fc6eac052a46e0ee49.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Черниговской области тревогу объявили в 20.43 (совпадает с мск), а в Сумской области - в 20.44. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871211089.html
украина
черниговская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_051934f1126a9df8a84bc2c76372fb63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черниговская область, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черниговская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу