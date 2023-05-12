Рейтинг@Mail.ru
Тренды исламских финансовых технологий обсудят на KazanForum - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оформление раздела KazanForum
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
10:48 12.05.2023 (обновлено: 10:58 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/trendy-1871224587.html
Тренды исламских финансовых технологий обсудят на KazanForum
Тренды исламских финансовых технологий обсудят на KazanForum - РИА Новости, 12.05.2023
Тренды исламских финансовых технологий обсудят на KazanForum
Участники трека "Исламские финансы" Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" обсудят особенности финансирования проектов в РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:48
2023-05-12T10:58
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
казань
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144003/69/1440036986_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_328b8f892675a07ae919ed9ad86084fc.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Участники трека "Исламские финансы" Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" обсудят особенности финансирования проектов в соответствии с традициями мусульманских стран, сообщает пресс-служба форума.В этой дискуссии поучаствуют эксперты из России, Сирии, Бахрейна, Турции и других стран.В рамках трека "Исламские финансы" пройдут сессии, посвященные финансовым технологиям в исламских странах, перспективам правового регулирования исламского банкинга в РФ, а также развитию рынка цифровых финансовых активов. Кроме того, особое внимание уделят методам скрининга акций по нормам ислама, запуску новых фондов, важности шариатской экспертизы, проведению ежедневных финансовых операций, инвестированию на примере успешно реализуемых проектов.Как отмечается в сообщении, исламское финансирование за последние годы закрепило за собой статус быстрорастущей и перспективной индустрии. По данным экспертов, объем инвестиций в этот сегмент в мире составляет более 3,374 триллиона долларов с прогнозируемым ростом на 8% – до 4,95 триллиона к 2025 году.Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230508/kazanforum-1870460649.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144003/69/1440036986_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fd3da30a02d6c3be88a8f794b8628508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, марат хуснуллин
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Казань, Марат Хуснуллин

Тренды исламских финансовых технологий обсудят на KazanForum

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в Казани
Флаги стран-участниц заседания группы стратегического видения Россия - Исламский мир в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц заседания группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в Казани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Участники трека "Исламские финансы" Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" обсудят особенности финансирования проектов в соответствии с традициями мусульманских стран, сообщает пресс-служба форума.
В этой дискуссии поучаствуют эксперты из России, Сирии, Бахрейна, Турции и других стран.
Казань - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
На KazanForum обсудят пути для роста товарооборота между РФ и странами ОИС
8 мая, 13:40
В рамках трека "Исламские финансы" пройдут сессии, посвященные финансовым технологиям в исламских странах, перспективам правового регулирования исламского банкинга в РФ, а также развитию рынка цифровых финансовых активов. Кроме того, особое внимание уделят методам скрининга акций по нормам ислама, запуску новых фондов, важности шариатской экспертизы, проведению ежедневных финансовых операций, инвестированию на примере успешно реализуемых проектов.
Как отмечается в сообщении, исламское финансирование за последние годы закрепило за собой статус быстрорастущей и перспективной индустрии. По данным экспертов, объем инвестиций в этот сегмент в мире составляет более 3,374 триллиона долларов с прогнозируемым ростом на 8% – до 4,95 триллиона к 2025 году.
«
"Исламский финтех – развивающийся сектор, который фокусируется на предоставлении этичных и справедливых услуг своим клиентам и пользователям. Это создает комфортные условия и расширяет возможности участников финансового рынка", – приводятся в сообщении слова руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияКазаньМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала