https://ria.ru/20230512/trendy-1871224587.html

Тренды исламских финансовых технологий обсудят на KazanForum

Тренды исламских финансовых технологий обсудят на KazanForum - РИА Новости, 12.05.2023

Тренды исламских финансовых технологий обсудят на KazanForum

Участники трека "Исламские финансы" Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" обсудят особенности финансирования проектов в РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:48

2023-05-12T10:48

2023-05-12T10:58

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

казань

марат хуснуллин

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Участники трека "Исламские финансы" Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023" обсудят особенности финансирования проектов в соответствии с традициями мусульманских стран, сообщает пресс-служба форума.В этой дискуссии поучаствуют эксперты из России, Сирии, Бахрейна, Турции и других стран.В рамках трека "Исламские финансы" пройдут сессии, посвященные финансовым технологиям в исламских странах, перспективам правового регулирования исламского банкинга в РФ, а также развитию рынка цифровых финансовых активов. Кроме того, особое внимание уделят методам скрининга акций по нормам ислама, запуску новых фондов, важности шариатской экспертизы, проведению ежедневных финансовых операций, инвестированию на примере успешно реализуемых проектов.Как отмечается в сообщении, исламское финансирование за последние годы закрепило за собой статус быстрорастущей и перспективной индустрии. По данным экспертов, объем инвестиций в этот сегмент в мире составляет более 3,374 триллиона долларов с прогнозируемым ростом на 8% – до 4,95 триллиона к 2025 году.Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230508/kazanforum-1870460649.html

россия

казань

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, казань, марат хуснуллин