https://ria.ru/20230512/tovary-1871261539.html

РЭЦ: товары еще 10 российских компаний появятся в шоу-румах за рубежом

РЭЦ: товары еще 10 российских компаний появятся в шоу-румах за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023

РЭЦ: товары еще 10 российских компаний появятся в шоу-румах за рубежом

Еще 10 компаний представят свою продукцию за рубежом в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:29

2023-05-12T12:29

2023-05-12T12:41

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_42ba03e4cb936639f426ea9d71d31edc.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Еще 10 компаний представят свою продукцию за рубежом в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Компании были выбраны 11 мая на девятом заседании Экспертной комиссии."Всего Комиссия рассмотрела 16 заявлений от 10 компаний: 6 в Китай (Шанхай), 4 в Египет (Каир), 3 в ОАЭ (Дубай), по 1 в Турцию (Стамбул), Вьетнам (Ханой) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.Продвигаться на новые рынки будут производители и поставщики кондитерских изделий, готовой растительной продукции, продуктов детского питания, БАДов, пшеничной муки, амарантовой муки, зерна и масла, различных круп и жареных семечек, минеральной воды и сладких газированных напитков.

https://ria.ru/20230428/rets-1868415131.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)