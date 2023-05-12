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РЭЦ: товары еще 10 российских компаний появятся в шоу-румах за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023
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12:29 12.05.2023 (обновлено: 12:41 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/tovary-1871261539.html
РЭЦ: товары еще 10 российских компаний появятся в шоу-румах за рубежом
РЭЦ: товары еще 10 российских компаний появятся в шоу-румах за рубежом - РИА Новости, 12.05.2023
РЭЦ: товары еще 10 российских компаний появятся в шоу-румах за рубежом
Еще 10 компаний представят свою продукцию за рубежом в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:29
2023-05-12T12:41
россия
китай
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Еще 10 компаний представят свою продукцию за рубежом в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Компании были выбраны 11 мая на девятом заседании Экспертной комиссии."Всего Комиссия рассмотрела 16 заявлений от 10 компаний: 6 в Китай (Шанхай), 4 в Египет (Каир), 3 в ОАЭ (Дубай), по 1 в Турцию (Стамбул), Вьетнам (Ханой) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.Продвигаться на новые рынки будут производители и поставщики кондитерских изделий, готовой растительной продукции, продуктов детского питания, БАДов, пшеничной муки, амарантовой муки, зерна и масла, различных круп и жареных семечек, минеральной воды и сладких газированных напитков.
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китай
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россия, китай, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ: товары еще 10 российских компаний появятся в шоу-румах за рубежом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Еще 10 компаний представят свою продукцию за рубежом в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Компании были выбраны 11 мая на девятом заседании Экспертной комиссии.
"Всего Комиссия рассмотрела 16 заявлений от 10 компаний: 6 в Китай (Шанхай), 4 в Египет (Каир), 3 в ОАЭ (Дубай), по 1 в Турцию (Стамбул), Вьетнам (Ханой) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд). Комиссия одобрила все заявления", - говорится в сообщении.
Продвигаться на новые рынки будут производители и поставщики кондитерских изделий, готовой растительной продукции, продуктов детского питания, БАДов, пшеничной муки, амарантовой муки, зерна и масла, различных круп и жареных семечек, минеральной воды и сладких газированных напитков.
«
"9 из 10 отобранных сегодня компаний участвуют в программе продвижения АПК в этом году впервые, что не может не радовать. Совсем скоро компании начнут продвижение на новые рынки под зонтиком бренда Good Food Russia и получат всестороннюю поддержку на каждом шаге: от отправки образцов в павильоны до поиска покупателей, проведения промо-акций и обеспечения продаж продукции", – сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках завершится 7 мая
28 апреля, 12:22
 
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