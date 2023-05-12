https://ria.ru/20230512/torgovyy_dom-1873596280.html

"Опора России": в Республике Конго возможно откроется торговый дом России

"Опора России": в Республике Конго возможно откроется торговый дом России - РИА Новости, 23.05.2023

"Опора России": в Республике Конго возможно откроется торговый дом России

Российские бизнесмены обсудили возможность открытия в Республике Конго торгового дома РФ, сообщила РИА Новости представитель "Опоры России" в Африканском... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-12T13:04

2023-05-12T13:04

2023-05-23T13:24

африка

демократическая республика конго

республика конго

россия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские бизнесмены обсудили возможность открытия в Республике Конго торгового дома РФ, сообщила РИА Новости представитель "Опоры России" в Африканском регионе Анжелла Замогильная."Недавняя бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора и Росконгресса, в Республику Конго и Демократическую Республику Конго превзошла все ожидания. Она была исключительно позитивной во всех отношениях",- рассказала она.По словам эксперта, в ходе многочисленных встреч, проведенных нашими деловым людьми в обеих странах, как с представителями бизнес-сообщества, так и властей, были не просто установлены контакты, изучены области взаимодействия, взаимных инвестиций, но и намечены конкретные проекты."Опора России" провела одновременно переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и так далее",- заметила она.Эксперт также сказала, что во время бизнес-миссии состоялись переговоры с китайским банком относительно того, как лучше выстроить сегодня новые финансовые потоки, чтобы уйти от взаиморасчетов в недружественных валютах.

https://ria.ru/20230414/mir-1865205939.html

африка

демократическая республика конго

республика конго

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

африка, демократическая республика конго, республика конго, россия