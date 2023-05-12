https://ria.ru/20230512/torgovyy_dom-1873596280.html
"Опора России": в Республике Конго возможно откроется торговый дом России
"Опора России": в Республике Конго возможно откроется торговый дом России - РИА Новости, 23.05.2023
"Опора России": в Республике Конго возможно откроется торговый дом России
Российские бизнесмены обсудили возможность открытия в Республике Конго торгового дома РФ, сообщила РИА Новости представитель "Опоры России" в Африканском... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-12T13:04
2023-05-12T13:04
2023-05-23T13:24
африка
демократическая республика конго
республика конго
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские бизнесмены обсудили возможность открытия в Республике Конго торгового дома РФ, сообщила РИА Новости представитель "Опоры России" в Африканском регионе Анжелла Замогильная."Недавняя бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора и Росконгресса, в Республику Конго и Демократическую Республику Конго превзошла все ожидания. Она была исключительно позитивной во всех отношениях",- рассказала она.По словам эксперта, в ходе многочисленных встреч, проведенных нашими деловым людьми в обеих странах, как с представителями бизнес-сообщества, так и властей, были не просто установлены контакты, изучены области взаимодействия, взаимных инвестиций, но и намечены конкретные проекты."Опора России" провела одновременно переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и так далее",- заметила она.Эксперт также сказала, что во время бизнес-миссии состоялись переговоры с китайским банком относительно того, как лучше выстроить сегодня новые финансовые потоки, чтобы уйти от взаиморасчетов в недружественных валютах.
https://ria.ru/20230414/mir-1865205939.html
африка
демократическая республика конго
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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африка, демократическая республика конго, республика конго, россия
Африка, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Россия
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские бизнесмены обсудили возможность открытия в Республике Конго торгового дома РФ, сообщила РИА Новости представитель "Опоры России" в Африканском регионе Анжелла Замогильная.
"Недавняя бизнес-миссия "Опоры России", куда вошли также представители Россельхознадзора
и Росконгресса, в Республику Конго и Демократическую Республику Конго
превзошла все ожидания. Она была исключительно позитивной во всех отношениях",- рассказала она.
По словам эксперта, в ходе многочисленных встреч, проведенных нашими деловым людьми в обеих странах, как с представителями бизнес-сообщества, так и властей, были не просто установлены контакты, изучены области взаимодействия, взаимных инвестиций, но и намечены конкретные проекты.
«
"Были, например, заключены протоколы о сотрудничестве с министерствами сельского хозяйства обеих стран, которые будут подписаны либо в ближайшее время, либо на полях второго саммита и Экономического форума Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге",- подчеркнула Замогильная.
"Опора России" провела одновременно переговоры о создании Российского торгового дома в Республике Конго, где есть крупный глубоководный порт Пуэнт-Нуар, важный в деле выстраивания новых логистических цепочек по поставке зерна, продуктов и так далее",- заметила она.
Эксперт также сказала, что во время бизнес-миссии состоялись переговоры с китайским банком относительно того, как лучше выстроить сегодня новые финансовые потоки, чтобы уйти от взаиморасчетов в недружественных валютах.
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