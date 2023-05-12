https://ria.ru/20230512/torgovlya-1871341666.html

В России упали показатели профицита внешней торговли за январь — апрель

В России упали показатели профицита внешней торговли за январь — апрель - РИА Новости, 12.05.2023

В России упали показатели профицита внешней торговли за январь — апрель

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле 2023 года снизилось на 63,5%, составив 41,5 миллиарда долларов против 113,7 миллиарда... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:09

2023-05-12T16:09

2023-05-12T16:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле 2023 года снизилось на 63,5%, составив 41,5 миллиарда долларов против 113,7 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.По внешней торговле России услугами сохранился дефицит, который вырос в 1,5 раза - до 7,1 миллиарда долларов в январе-апреле текущего года с 4,7 миллиарда долларов годом ранее."По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-апреле 2023 года составил 22,6 миллиарда долларов США, снизившись на 76,6% относительно показателя соответствующего периода 2022 года. Основную роль сыграло значительное уменьшение положительного сальдо торгового баланса", - говорится в сообщении регулятора.Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле 2022 года составил 96,5 миллиарда долларов.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)