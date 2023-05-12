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В России упали показатели профицита внешней торговли за январь — апрель - РИА Новости, 12.05.2023
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16:09 12.05.2023 (обновлено: 16:25 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/torgovlya-1871341666.html
В России упали показатели профицита внешней торговли за январь — апрель
В России упали показатели профицита внешней торговли за январь — апрель - РИА Новости, 12.05.2023
В России упали показатели профицита внешней торговли за январь — апрель
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле 2023 года снизилось на 63,5%, составив 41,5 миллиарда долларов против 113,7 миллиарда... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:09
2023-05-12T16:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле 2023 года снизилось на 63,5%, составив 41,5 миллиарда долларов против 113,7 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.По внешней торговле России услугами сохранился дефицит, который вырос в 1,5 раза - до 7,1 миллиарда долларов в январе-апреле текущего года с 4,7 миллиарда долларов годом ранее."По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-апреле 2023 года составил 22,6 миллиарда долларов США, снизившись на 76,6% относительно показателя соответствующего периода 2022 года. Основную роль сыграло значительное уменьшение положительного сальдо торгового баланса", - говорится в сообщении регулятора.Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле 2022 года составил 96,5 миллиарда долларов.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России упали показатели профицита внешней торговли за январь — апрель

Профицит внешней торговли России в январе — апреле упал на 63,5% по сравнению с 2022 годом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли и американские доллары
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-апреле 2023 года снизилось на 63,5%, составив 41,5 миллиарда долларов против 113,7 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
«
"Сокращение профицита торгового баланса было обусловлено уменьшением стоимостных объемов экспорта товаров в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта при некотором росте импорта товаров", - отмечает ЦБ.
По внешней торговле России услугами сохранился дефицит, который вырос в 1,5 раза - до 7,1 миллиарда долларов в январе-апреле текущего года с 4,7 миллиарда долларов годом ранее.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-апреле 2023 года составил 22,6 миллиарда долларов США, снизившись на 76,6% относительно показателя соответствующего периода 2022 года. Основную роль сыграло значительное уменьшение положительного сальдо торгового баланса", - говорится в сообщении регулятора.
Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле 2022 года составил 96,5 миллиарда долларов.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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