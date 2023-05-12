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При украинском обстреле города Токмак пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/tokmak-1871402751.html
При украинском обстреле города Токмак пострадал мирный житель
При украинском обстреле города Токмак пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.05.2023
При украинском обстреле города Токмак пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, сообщили журналистам в администрации... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:35
2023-05-12T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 12 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона. Киевский режим в последнюю неделю нарастил интенсивность обстрелов мирных территорий Запорожской области. Прилёты приходятся на жилые дома, магазины, аптеки, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. Власти региона ради безопасности людей приняли решение о временном перемещении жителей близких к линии фронта населенных пунктов в безопасные места области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
токмак
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в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле города Токмак пострадал мирный житель

При украинском обстреле города Токмак в Запорожской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Мария МарикянЦентр Токмака, Запорожская область
Центр Токмака, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Центр Токмака, Запорожская область. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 12 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона.
«
"Около 11 часов 12 мая террористический киевский режим обстрелял город Токмак. Ранения получил один мирный житель, находившийся в тот момент во дворе своего домовладения. Он госпитализирован в местную больницу с осколочными ранениями", - сообщил представитель администрации региона.
Киевский режим в последнюю неделю нарастил интенсивность обстрелов мирных территорий Запорожской области. Прилёты приходятся на жилые дома, магазины, аптеки, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Власти региона ради безопасности людей приняли решение о временном перемещении жителей близких к линии фронта населенных пунктов в безопасные места области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТокмакЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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