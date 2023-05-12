https://ria.ru/20230512/tokmak-1871402751.html

При украинском обстреле города Токмак пострадал мирный житель

При украинском обстреле города Токмак пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.05.2023

При украинском обстреле города Токмак пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, сообщили журналистам в администрации... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:35

2023-05-12T18:35

2023-05-12T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 12 мая – РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела в пятницу украинскими войсками города Токмак в Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона. Киевский режим в последнюю неделю нарастил интенсивность обстрелов мирных территорий Запорожской области. Прилёты приходятся на жилые дома, магазины, аптеки, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. Власти региона ради безопасности людей приняли решение о временном перемещении жителей близких к линии фронта населенных пунктов в безопасные места области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

токмак

запорожская область

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в мире, токмак, запорожская область, вооруженные силы украины