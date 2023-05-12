https://ria.ru/20230512/teplo-1871272520.html
Температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов
Температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов - РИА Новости, 12.05.2023
Температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов
Воздух в Москве в пятницу впервые с начала мая прогрелся до плюс 20, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:58
2023-05-12T12:58
2023-05-12T12:58
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в пятницу впервые с начала мая прогрелся до плюс 20, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В полдень температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 20,3 градуса - это самая высокая температура, отмеченная в столице в нынешнем мае. Прогрев продолжается", - рассказал Леус. По его словам, самым теплым днем с начала года в Москве пока является 24 апреля. Тогда температура достигла плюс 21,1 градуса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов
Синоптик Леус: температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Воздух в Москве в пятницу впервые с начала мая прогрелся до плюс 20, сообщил в своем телеграм-канале
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В полдень температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 20,3 градуса - это самая высокая температура, отмеченная в столице в нынешнем мае. Прогрев продолжается", - рассказал Леус.
По его словам, самым теплым днем с начала года в Москве пока является 24 апреля. Тогда температура достигла плюс 21,1 градуса.
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