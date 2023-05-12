https://ria.ru/20230512/teplo-1871272520.html

Температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов

Температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов - РИА Новости, 12.05.2023

Температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов

Воздух в Москве в пятницу впервые с начала мая прогрелся до плюс 20, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:58

2023-05-12T12:58

2023-05-12T12:58

погода

михаил леус

москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в пятницу впервые с начала мая прогрелся до плюс 20, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В полдень температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 20,3 градуса - это самая высокая температура, отмеченная в столице в нынешнем мае. Прогрев продолжается", - рассказал Леус. По его словам, самым теплым днем с начала года в Москве пока является 24 апреля. Тогда температура достигла плюс 21,1 градуса.

https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва