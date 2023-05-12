https://ria.ru/20230512/sud-1871340067.html
Квазисуды перекраивают фабулы дел во имя пропаганды, заявил Медведев
Квазисуды перекраивают фабулы дел во имя пропаганды, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
Квазисуды перекраивают фабулы дел во имя пропаганды, заявил Медведев
Международные квазисудебные органы уперто встают на антироссийские позиции, они перекраивают фабулы дел во имя пропаганды, заявил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:05
2023-05-12T16:05
2023-05-12T16:26
дмитрий медведев
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Международные квазисудебные органы уперто встают на антироссийские позиции, они перекраивают фабулы дел во имя пропаганды, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Цицерон когда-то сказал, что закон – это немой судья, а судья – это говорящий закон. Современный человек часто воспринимает право сквозь призму правосудия, однако западные страны стремятся превратить международную юстицию в подконтрольный инструмент расправы над неугодными государствами и людьми, при том что сами они неподсудны. Неплохо бы вспомнить, как реагировали структуры международного правосудия на каждую из агрессий Соединенных штатов Америки в разных частях света за последние 70 лет", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Этих примеров, по его словам, практически нет. "А вот как некоторые международные судебные, квазисудебные органы ведут себя сейчас, когда при любом даже самом очевидном случае уперто встают на антироссийские позиции, даже если это противоречит применимому праву, обстоятельствам дела, да и элементарной логике, перекраивают фабулу судебных дел в угоду примитивной пропаганде, оправдывают или закрывают глаза на самые гнусные преступления, которые совершает киевский режим против своей же страны", - подчеркнул Медведев.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230511/mus-1871032387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, общество
Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Квазисуды перекраивают фабулы дел во имя пропаганды, заявил Медведев
Медведев: квазисудебные органы перекраивают фабулы дел во имя антироссийской пропаганды
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Международные квазисудебные органы уперто встают на антироссийские позиции, они перекраивают фабулы дел во имя пропаганды, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Цицерон когда-то сказал, что закон – это немой судья, а судья – это говорящий закон. Современный человек часто воспринимает право сквозь призму правосудия, однако западные страны стремятся превратить международную юстицию в подконтрольный инструмент расправы над неугодными государствами и людьми, при том что сами они неподсудны. Неплохо бы вспомнить, как реагировали структуры международного правосудия на каждую из агрессий Соединенных штатов Америки
в разных частях света за последние 70 лет", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Этих примеров, по его словам, практически нет.
"А вот как некоторые международные судебные, квазисудебные органы ведут себя сейчас, когда при любом даже самом очевидном случае уперто встают на антироссийские позиции, даже если это противоречит применимому праву, обстоятельствам дела, да и элементарной логике, перекраивают фабулу судебных дел в угоду примитивной пропаганде, оправдывают или закрывают глаза на самые гнусные преступления, которые совершает киевский режим против своей же страны", - подчеркнул Медведев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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