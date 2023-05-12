Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 12.05.2023 (обновлено: 13:29 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/su-27-1871282353.html
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 12.05.2023
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:24
2023-05-12T13:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
су-27
безопасность
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_0:295:2840:1893_1920x0_80_0_0_d44d2b5743c4556081fbef2cde163e97.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 25 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 422 украинских военных самолета, 230 вертолетов, 4099 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9108 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4796 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10141 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770642407_130:0:2654:1893_1920x0_80_0_0_d4daf756a538732f4c6f356b96ca6ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, россия, су-27, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Су-27, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР

Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Часов Яра в ДНР

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 25 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 422 украинских военных самолета, 230 вертолетов, 4099 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9108 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4796 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10141 единица специальной военной автомобильной техники.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСу-27БезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала