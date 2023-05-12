https://ria.ru/20230512/su-27-1871282353.html
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 12.05.2023
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:24
2023-05-12T13:24
2023-05-12T13:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
россия
су-27
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 25 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 422 украинских военных самолета, 230 вертолетов, 4099 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9108 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4796 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10141 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, россия, су-27, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Су-27, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Часов Яра в ДНР