https://ria.ru/20230512/su-27-1871282353.html

Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР

Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР - РИА Новости, 12.05.2023

Средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:24

2023-05-12T13:24

2023-05-12T13:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

су-27

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 25 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 422 украинских военных самолета, 230 вертолетов, 4099 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9108 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4796 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10141 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, украина, россия, су-27, безопасность, ситуация в днр и лнр