https://ria.ru/20230512/sssr-1871354438.html

Медведев рассказал о смещении баланса сил после распада СССР

Медведев рассказал о смещении баланса сил после распада СССР - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев рассказал о смещении баланса сил после распада СССР

После ухода СССР с исторической сцены баланс сил в мире был смещен, США и страны НАТО стали воспринимать это как свою победу, тогда и заговорили о конце... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:36

2023-05-12T16:36

2023-05-12T16:36

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россия

дмитрий медведев

нато

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. После ухода СССР с исторической сцены баланс сил в мире был смещен, США и страны НАТО стали воспринимать это как свою победу, тогда и заговорили о конце истории, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "После ухода Союза ССР с исторической сцены баланс сил в мировой политике был радикально смещен", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Он добавил, что "некоторые сильные страны" в лице США и стран НАТО "стали воспринимать это как свою личную победу, а также победу доктрины, которая обслуживала их национальные интересы". "Именно тогда, кстати, заговорили и о конце истории, окончательном торжестве либеральной идеологии, которая знаменует собой конечную точку социокультурной эволюции человечества", - добавил Медведев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871340190.html

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871335092.html

сша

ссср

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, ссср, россия, дмитрий медведев, нато, в мире