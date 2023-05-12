https://ria.ru/20230512/sssr-1871354438.html
Медведев рассказал о смещении баланса сил после распада СССР
Медведев рассказал о смещении баланса сил после распада СССР - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев рассказал о смещении баланса сил после распада СССР
После ухода СССР с исторической сцены баланс сил в мире был смещен, США и страны НАТО стали воспринимать это как свою победу, тогда и заговорили о конце... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:36
2023-05-12T16:36
2023-05-12T16:36
сша
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россия
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. После ухода СССР с исторической сцены баланс сил в мире был смещен, США и страны НАТО стали воспринимать это как свою победу, тогда и заговорили о конце истории, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "После ухода Союза ССР с исторической сцены баланс сил в мировой политике был радикально смещен", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Он добавил, что "некоторые сильные страны" в лице США и стран НАТО "стали воспринимать это как свою личную победу, а также победу доктрины, которая обслуживала их национальные интересы". "Именно тогда, кстати, заговорили и о конце истории, окончательном торжестве либеральной идеологии, которая знаменует собой конечную точку социокультурной эволюции человечества", - добавил Медведев. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871340190.html
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871335092.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, ссср, россия, дмитрий медведев, нато, в мире
США, СССР, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Медведев рассказал о смещении баланса сил после распада СССР
Медведев: с распадом СССР баланс сил сместился, США и НАТО посчитали это своей победой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. После ухода СССР с исторической сцены баланс сил в мире был смещен, США и страны НАТО стали воспринимать это как свою победу, тогда и заговорили о конце истории, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"После ухода Союза ССР с исторической сцены баланс сил в мировой политике был радикально смещен", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
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Он добавил, что "некоторые сильные страны" в лице США и стран НАТО "стали воспринимать это как свою личную победу, а также победу доктрины, которая обслуживала их национальные интересы".
"Именно тогда, кстати, заговорили и о конце истории, окончательном торжестве либеральной идеологии, которая знаменует собой конечную точку социокультурной эволюции человечества", - добавил Медведев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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