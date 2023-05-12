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СМИ: США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям - РИА Новости, 12.05.2023
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07:08 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/ssha-1871186213.html
СМИ: США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям
СМИ: США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям
США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям и отслеживанию транзакций, связанных с попытками обхода антироссийских санкций, сообщает... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:08
2023-05-12T07:08
сша
франкфурт-на-майне
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям и отслеживанию транзакций, связанных с попытками обхода антироссийских санкций, сообщает газета Wall Street Journal. Как сообщил отдел уголовных расследований налоговой службы США, украинские "курсанты" начали углубленный тренинг в немецком Франкфурте-на-Майне в четверг. Обучение продлится всю следующую неделю. Около 50 украинских сотрудников правоохранительных органов уже приняли участие в виртуальном тренинге, проведенном в апреле, пишет издание. Налоговая служба США также заявила, что предоставила Украине лицензии на использование инструмента Chainalysis Reactor, представляющего собой пакет программного обеспечение для расследования оборота криптовалюты.
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сша
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сша, франкфурт-на-майне, украина, в мире
США, Франкфурт-на-Майне, Украина, В мире
СМИ: США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям

WSJ: США предоставили Украине лицензию на инструмент для криптовалютных расследований

© iStock.com / Milan_JovicЧеловек за компьютером
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© iStock.com / Milan_Jovic
Человек за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США обучают украинских правоохранителей криптовалютным расследованиям и отслеживанию транзакций, связанных с попытками обхода антироссийских санкций, сообщает газета Wall Street Journal.
Как сообщил отдел уголовных расследований налоговой службы США, украинские "курсанты" начали углубленный тренинг в немецком Франкфурте-на-Майне в четверг. Обучение продлится всю следующую неделю.
Около 50 украинских сотрудников правоохранительных органов уже приняли участие в виртуальном тренинге, проведенном в апреле, пишет издание.
Налоговая служба США также заявила, что предоставила Украине лицензии на использование инструмента Chainalysis Reactor, представляющего собой пакет программного обеспечение для расследования оборота криптовалюты.
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