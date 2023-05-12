https://ria.ru/20230512/spornoe-1871381697.html

Минобороны показало штурм позиций ВСУ в селе близ Артемовска

Минобороны показало штурм позиций ВСУ в селе близ Артемовска - РИА Новости, 12.05.2023

Минобороны показало штурм позиций ВСУ в селе близ Артемовска

Минобороны опубликовало видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное с участием пяти танков и двух боевых машин пехоты. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:29

2023-05-12T17:29

2023-05-12T18:53

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

артемовск

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное с участием пяти танков и двух боевых машин пехоты.На опубликованных кадрах, снятых с беспилотников, запечатлено, как танки стреляют прямой наводкой по укрепрайону, находясь под ответным огнем. Показан и момент высадки мотострелков из БМП, а также их рассредоточение в непосредственной близости от противника.Как рассказал один из бойцов, штурм украинских позиций вели в три этапа.На третьем этапе танкисты на своей машине подъехали вплотную к северной части блокпоста ВСУ, на дистанцию 10-15 метров, и высадили десант, их примеру последовали две БМП. Этому пытался помешать противник."Наносил огневое поражение по маршрутам выдвижения бронетехники, средствами ПТУР также наносилось огневое поражение по танкам. У нас один экипаж (танка. — Прим. ред.) получил сразу два повреждения от ПТУРов, но продолжил наступательные действия — выехал на газоперекачивающую станцию, нанес огневое поражение по противнику и откатился. Их просто контузило", — отметил боец.Как сообщило Минобороны, за минувшие сутки ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части города. Всего Киев потерял на Донецком направлении около 900 военнослужащих убитыми и ранеными.Село Спорное находится неподалеку от Артемовска, бои за который идут с октября.

https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871169302.html

https://ria.ru/20230511/artemovsk-1871161519.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное недалеко от Артемовска Видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное недалеко от Артемовска 2023-05-12T17:29 true PT3M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр