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Минобороны показало штурм позиций ВСУ в селе близ Артемовска - РИА Новости, 12.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 12.05.2023 (обновлено: 18:53 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/spornoe-1871381697.html
Минобороны показало штурм позиций ВСУ в селе близ Артемовска
Минобороны показало штурм позиций ВСУ в селе близ Артемовска - РИА Новости, 12.05.2023
Минобороны показало штурм позиций ВСУ в селе близ Артемовска
Минобороны опубликовало видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное с участием пяти танков и двух боевых машин пехоты. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:29
2023-05-12T18:53
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
артемовск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное с участием пяти танков и двух боевых машин пехоты.На опубликованных кадрах, снятых с беспилотников, запечатлено, как танки стреляют прямой наводкой по укрепрайону, находясь под ответным огнем. Показан и момент высадки мотострелков из БМП, а также их рассредоточение в непосредственной близости от противника.Как рассказал один из бойцов, штурм украинских позиций вели в три этапа.На третьем этапе танкисты на своей машине подъехали вплотную к северной части блокпоста ВСУ, на дистанцию 10-15 метров, и высадили десант, их примеру последовали две БМП. Этому пытался помешать противник."Наносил огневое поражение по маршрутам выдвижения бронетехники, средствами ПТУР также наносилось огневое поражение по танкам. У нас один экипаж (танка. — Прим. ред.) получил сразу два повреждения от ПТУРов, но продолжил наступательные действия — выехал на газоперекачивающую станцию, нанес огневое поражение по противнику и откатился. Их просто контузило", — отметил боец.Как сообщило Минобороны, за минувшие сутки ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части города. Всего Киев потерял на Донецком направлении около 900 военнослужащих убитыми и ранеными.Село Спорное находится неподалеку от Артемовска, бои за который идут с октября.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871169302.html
https://ria.ru/20230511/artemovsk-1871161519.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное недалеко от Артемовска
Видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное недалеко от Артемовска
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безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Минобороны показало штурм позиций ВСУ в селе близ Артемовска

Минобороны опубликовало кадры штурма позиций ВСУ в селе Спорное близ Артемовска

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео штурма позиций ВСУ в районе села Спорное с участием пяти танков и двух боевых машин пехоты.
На опубликованных кадрах, снятых с беспилотников, запечатлено, как танки стреляют прямой наводкой по укрепрайону, находясь под ответным огнем. Показан и момент высадки мотострелков из БМП, а также их рассредоточение в непосредственной близости от противника.
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11 мая, 23:36
Как рассказал один из бойцов, штурм украинских позиций вели в три этапа.
«

"В первом этапе участвовали пять танков и две БМП, в которых мы продвинулись чуть-чуть дальше газоперекачивающей станции, захватили северную часть лесополосы, после чего первый этап пехоты продвинулся, они запрыгнули, дальше углубились, нарастили наступательные действия. На втором этапе мы штурманули опорный пункт с южной стороны", — сообщил военный.

На третьем этапе танкисты на своей машине подъехали вплотную к северной части блокпоста ВСУ, на дистанцию 10-15 метров, и высадили десант, их примеру последовали две БМП. Этому пытался помешать противник.
"Наносил огневое поражение по маршрутам выдвижения бронетехники, средствами ПТУР также наносилось огневое поражение по танкам. У нас один экипаж (танка. — Прим. ред.) получил сразу два повреждения от ПТУРов, но продолжил наступательные действия — выехал на газоперекачивающую станцию, нанес огневое поражение по противнику и откатился. Их просто контузило", — отметил боец.
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Как сообщило Минобороны, за минувшие сутки ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои в западной части города. Всего Киев потерял на Донецком направлении около 900 военнослужащих убитыми и ранеными.
Село Спорное находится неподалеку от Артемовска, бои за который идут с октября.
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