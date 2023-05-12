https://ria.ru/20230512/soglashenie-1871417756.html
Правительство одобрило соглашение с Китаем по поставкам газа
Правительство одобрило соглашение с Китаем по поставкам газа - РИА Новости, 12.05.2023
Правительство одобрило соглашение с Китаем по поставкам газа
Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Китаем о поставках газа по "дальневосточному" маршруту и вносит его на ратификацию в Госдуму, следует из... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:43
2023-05-12T19:43
2023-05-12T20:08
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Китаем о поставках газа по "дальневосточному" маршруту и вносит его на ратификацию в Госдуму, следует из постановления кабинета министров, опубликованного на официальный портале правовой информации."Внести в Государственную Думу Федерального Собрания проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по "дальневосточному" маршруту", - добавляется там.
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экономика, россия, китай, в мире, госдума рф
Экономика, Россия, Китай, В мире, Госдума РФ
Правительство одобрило соглашение с Китаем по поставкам газа
Правительство одобрило соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту