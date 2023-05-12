https://ria.ru/20230512/soglashenie-1871417756.html

Правительство одобрило соглашение с Китаем по поставкам газа

Правительство одобрило соглашение с Китаем по поставкам газа - РИА Новости, 12.05.2023

Правительство одобрило соглашение с Китаем по поставкам газа

Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Китаем о поставках газа по "дальневосточному" маршруту и вносит его на ратификацию в Госдуму, следует из... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:43

2023-05-12T19:43

2023-05-12T20:08

экономика

россия

китай

в мире

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867603239_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b75f0fff9dc706238705b55d37f46fb9.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило соглашение между Россией и Китаем о поставках газа по "дальневосточному" маршруту и вносит его на ратификацию в Госдуму, следует из постановления кабинета министров, опубликованного на официальный портале правовой информации."Внести в Государственную Думу Федерального Собрания проект федерального закона "О ратификации соглашения между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из РФ в КНР по "дальневосточному" маршруту", - добавляется там.

https://ria.ru/20220608/integratsiya-1794100015.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, в мире, госдума рф