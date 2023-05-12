https://ria.ru/20230512/shopping-1871179198.html

В России запустили новую платформу для онлайн-шоппинга по всему миру

В России запустили новую платформу для онлайн-шоппинга по всему миру - РИА Новости, 12.05.2023

В России запустили новую платформу для онлайн-шоппинга по всему миру

Inventive Retail Group, управляющая розничными сетями re:Store, "Мир кубиков" и рядом других, запустила в России новую платформу для онлайн-шоппинга Brandly,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T03:34

2023-05-12T03:34

2023-05-12T05:35

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Inventive Retail Group, управляющая розничными сетями re:Store, "Мир кубиков" и рядом других, запустила в России новую платформу для онлайн-шоппинга Brandly, которая позволяет заказывать товары со всего мира, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.В каталоге представлены товары в разных категориях: от одежды и обуви до бытовой техники и БАДов. Сроки доставки составляют от 2 до 4 недель на любые товары с момента оплаты покупки — в будущем планируется сократить их до 7 дней. Кроме того, компания самостоятельно управляет ассортиментом, опираясь на пожелания покупателей. При этом, как уточняется, осуществляется контроль качества перед отправкой в Россию и при обнаружении дефекта происходит его замена в стране отправления. Для электроники и бытовой техники предусмотрена собственная сервисная гарантия."Бизнес-процессы онлайн платформы Brandly построены на международной инфраструктуре. Головной офис компании расположился в ОАЭ, также был открыт ряд филиалов в других странах мира для обеспечения работы с локальными рынками, что позволит развивать бизнес не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза, рынках региона MENA (Ближнего Востока и Северной Африки - ред.), а следом и во всем мире", - добавили в компании. В свою очередь, директор департамента бизнес-развития платформы электронной коммерции "Кактус" Виктория Марочкина считает, что из-за того, что с российского рынка ушел ряд зарубежных брендов, занимаемая ими ниша освободилась. При этом различные товарные категории так и не заполнились в полной мере. "Популярность площадки будет зависеть от представленного ассортимента, но с учетом уверенности покупателя в возврате денег, а также гарантийного обслуживания, у проекта могут быть хорошие перспективы роста", - рассказала она РИА Новости.

https://ria.ru/20221119/onlayn-shoping-1832683554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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