https://ria.ru/20230512/setki-1871220497.html

В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО

В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО - РИА Новости, 12.05.2023

В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО

Около сотни маскировочных сеток изготовили работники Шелковского сельского дома культуры в Рязанской области для отправки в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:36

2023-05-12T10:36

2023-05-12T10:36

надежные люди

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Около сотни маскировочных сеток изготовили работники Шелковского сельского дома культуры в Рязанской области для отправки в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости заведующая СДК Ольга Ореханова. "Начинали мы, работники дома культуры, потом мы как-то пригласили народ, народ отозвался душевно на нашу просьбу... Уже полгода вот мы плетем. Уже сплели 100 сетей точно... В день у нас получается сеть-полторы", - рассказала Ореханова. Она уточнила, что при изготовлении маскировочных сетей учитываются технические особенности, необходимые в данный момент для участников спецоперации. Женщины занимаются этой деятельностью после рабочего дня. Кроме того, они собирают посылки, участники самодеятельности зимой вязали носки, дети с работниками культуры делают обереги, чтобы "грели солдатам сердце".

https://ria.ru/20230512/magadan-1871201757.html

рязанская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область