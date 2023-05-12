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В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО
В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО - РИА Новости, 12.05.2023
В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО
Около сотни маскировочных сеток изготовили работники Шелковского сельского дома культуры в Рязанской области для отправки в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:36
2023-05-12T10:36
2023-05-12T10:36
надежные люди
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Около сотни маскировочных сеток изготовили работники Шелковского сельского дома культуры в Рязанской области для отправки в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости заведующая СДК Ольга Ореханова. "Начинали мы, работники дома культуры, потом мы как-то пригласили народ, народ отозвался душевно на нашу просьбу... Уже полгода вот мы плетем. Уже сплели 100 сетей точно... В день у нас получается сеть-полторы", - рассказала Ореханова. Она уточнила, что при изготовлении маскировочных сетей учитываются технические особенности, необходимые в данный момент для участников спецоперации. Женщины занимаются этой деятельностью после рабочего дня. Кроме того, они собирают посылки, участники самодеятельности зимой вязали носки, дети с работниками культуры делают обереги, чтобы "грели солдатам сердце".
https://ria.ru/20230512/magadan-1871201757.html
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область
Надежные люди, Рязанская область
РЯЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Около сотни маскировочных сеток изготовили работники Шелковского сельского дома культуры в Рязанской области для отправки в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости заведующая СДК Ольга Ореханова.
"Начинали мы, работники дома культуры, потом мы как-то пригласили народ, народ отозвался душевно на нашу просьбу... Уже полгода вот мы плетем. Уже сплели 100 сетей точно... В день у нас получается сеть-полторы", - рассказала Ореханова.
Она уточнила, что при изготовлении маскировочных сетей учитываются технические особенности, необходимые в данный момент для участников спецоперации. Женщины занимаются этой деятельностью после рабочего дня. Кроме того, они собирают посылки, участники самодеятельности зимой вязали носки, дети с работниками культуры делают обереги, чтобы "грели солдатам сердце".
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