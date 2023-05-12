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В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО - РИА Новости, 12.05.2023
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10:36 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/setki-1871220497.html
В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО
В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО - РИА Новости, 12.05.2023
В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО
Около сотни маскировочных сеток изготовили работники Шелковского сельского дома культуры в Рязанской области для отправки в зону специальной военной операции,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:36
2023-05-12T10:36
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рязанская область
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РЯЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Около сотни маскировочных сеток изготовили работники Шелковского сельского дома культуры в Рязанской области для отправки в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости заведующая СДК Ольга Ореханова. "Начинали мы, работники дома культуры, потом мы как-то пригласили народ, народ отозвался душевно на нашу просьбу... Уже полгода вот мы плетем. Уже сплели 100 сетей точно... В день у нас получается сеть-полторы", - рассказала Ореханова. Она уточнила, что при изготовлении маскировочных сетей учитываются технические особенности, необходимые в данный момент для участников спецоперации. Женщины занимаются этой деятельностью после рабочего дня. Кроме того, они собирают посылки, участники самодеятельности зимой вязали носки, дети с работниками культуры делают обереги, чтобы "грели солдатам сердце".
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рязанская область
Надежные люди, Рязанская область
Надежные люди

В Рязанской области изготовили около ста маскировочных сеток для бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Около сотни маскировочных сеток изготовили работники Шелковского сельского дома культуры в Рязанской области для отправки в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости заведующая СДК Ольга Ореханова.
"Начинали мы, работники дома культуры, потом мы как-то пригласили народ, народ отозвался душевно на нашу просьбу... Уже полгода вот мы плетем. Уже сплели 100 сетей точно... В день у нас получается сеть-полторы", - рассказала Ореханова.
Она уточнила, что при изготовлении маскировочных сетей учитываются технические особенности, необходимые в данный момент для участников спецоперации. Женщины занимаются этой деятельностью после рабочего дня. Кроме того, они собирают посылки, участники самодеятельности зимой вязали носки, дети с работниками культуры делают обереги, чтобы "грели солдатам сердце".
Морской пехотинец Черноморского флота читает письмо школьника на линии фронта - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Надежные людиРязанская область
 
 
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