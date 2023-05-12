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Сербия не поддержит резолюцию Совета Европы против России, заявил Вучич - РИА Новости, 12.05.2023
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12:47 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/serbiya-1871267372.html
Сербия не поддержит резолюцию Совета Европы против России, заявил Вучич
Сербия не поддержит резолюцию Совета Европы против России, заявил Вучич - РИА Новости, 12.05.2023
Сербия не поддержит резолюцию Совета Европы против России, заявил Вучич
Сербия будет представлена на предстоящем саммите Совета Европы (СЕ) в Исландии на самом низком уровне и воздержится при голосовании по антироссийской... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:47
2023-05-12T12:47
в мире
сербия
россия
александр вучич
совет европы
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БЕЛГРАД, 12 мая - РИА Новости. Сербия будет представлена на предстоящем саммите Совета Европы (СЕ) в Исландии на самом низком уровне и воздержится при голосовании по антироссийской декларации, заявил сербский президент Александр Вучич. В исландском Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств СЕ. По словам Вучича, на нем готовится принятие резолюции с "нападками на Россию". Президент Сербии сообщил 9 мая, что Белград предложил поправку к готовящейся декларации Совета Европы по ситуации на Украине в вопросе территориальной целостности всех государств-членов, включая Сербию, и требует ее принятия. "Я принял решение, потому что мы останемся в одиночестве и под всеобщими нападкам из Европы, что было бы не очень разумно. После такого решения (отказа в рассмотрении сербской поправки - ред.), которым нам ясно дали понять, что готовы нарушать целостность Сербии и Устав ООН, и в соответствии с решением, которое мы приняли с премьером Аной Брнабич и главой МИД Ивицей Дачичем, республика Сербия будет представлена на самом низком уровне, я не поеду в Рейкьявик", - заявил Вучич в обращении к гражданам в пятницу. "Сербия не будет голосовать за их декларацию, мы будем воздержанны, мы так не можем воспрепятстовать принятию их декларации, но они не смогут сказать, что она принята единогласно. И я готов вытерпеть все их нападки, потому что придерживаюсь Устава ООН и принципов международного права, которые связаны не столько с Россией, сколько с Сербией. Мы готовы поддержать территориальную целостность Украины, Молдавии и Грузии, но мы не готовы так легко отказать от целостности Сербии", - подчеркнул сербский лидер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230510/dotatsii-1870865490.html
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в мире, сербия, россия, александр вучич, совет европы
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Совет Европы
Сербия не поддержит резолюцию Совета Европы против России, заявил Вучич

Вучич: Сербия воздержится при голосовании по резолюции против России на саммите СЕ

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мая - РИА Новости. Сербия будет представлена на предстоящем саммите Совета Европы (СЕ) в Исландии на самом низком уровне и воздержится при голосовании по антироссийской декларации, заявил сербский президент Александр Вучич.
В исландском Рейкьявике 16-17 мая состоится саммит глав государств и правительств СЕ. По словам Вучича, на нем готовится принятие резолюции с "нападками на Россию".
Президент Сербии сообщил 9 мая, что Белград предложил поправку к готовящейся декларации Совета Европы по ситуации на Украине в вопросе территориальной целостности всех государств-членов, включая Сербию, и требует ее принятия.
"Я принял решение, потому что мы останемся в одиночестве и под всеобщими нападкам из Европы, что было бы не очень разумно. После такого решения (отказа в рассмотрении сербской поправки - ред.), которым нам ясно дали понять, что готовы нарушать целостность Сербии и Устав ООН, и в соответствии с решением, которое мы приняли с премьером Аной Брнабич и главой МИД Ивицей Дачичем, республика Сербия будет представлена на самом низком уровне, я не поеду в Рейкьявик", - заявил Вучич в обращении к гражданам в пятницу.
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"Сербия не будет голосовать за их декларацию, мы будем воздержанны, мы так не можем воспрепятстовать принятию их декларации, но они не смогут сказать, что она принята единогласно. И я готов вытерпеть все их нападки, потому что придерживаюсь Устава ООН и принципов международного права, которые связаны не столько с Россией, сколько с Сербией. Мы готовы поддержать территориальную целостность Украины, Молдавии и Грузии, но мы не готовы так легко отказать от целостности Сербии", - подчеркнул сербский лидер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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