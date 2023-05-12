Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/sdelka-1871249315.html
СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна
СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна
Министры 12 стран ЕС направили Европейской комиссии письмо, в котором потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна, пишет европейское издание РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:58
2023-05-12T11:58
в мире
украина
польша
франция
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министры 12 стран ЕС направили Европейской комиссии письмо, в котором потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна, пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. Издание напоминает, что в апреле пять стран, граничащих с Украиной, запретили импорт зерна из этой страны. После этого ЕК предложила помощь пострадавшим фермерам этих стран на сумму 100 миллионов евро, а также запрет на импорт в эти страны ряда сельхозпродуктов из Украины, если только речь не идет о транзите. Как пишет издание, теперь 12 стран - Франция, Германия, Нидерланды, Ирландия, Греция, Австрия, Бельгия, Хорватия, Люксембург, Эстония, Дания и Словения - призывают срочно дать "разъяснения" по этой сделке, которую, по их мнению, Еврокомиссия заключила "без консультации с государствами-членами". "Мы призываем (Европейскую) комиссию вернуться к прозрачной процедуре в соответствии с установленными правилами в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", - цитирует издание выдержку из письма. Польша ранее призвала распределить избыток зерна в виде гуманитарной помощи, однако чиновники ответили, что зерно "не подходит для потребления человеком", отмечает Politico. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230508/zerno-1870480848.html
https://ria.ru/20230504/zerno-1869666022.html
украина
польша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, франция, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Польша, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна

Politico: 12 стран ЕС требуют от ЕК разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министры 12 стран ЕС направили Европейской комиссии письмо, в котором потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна, пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
Издание напоминает, что в апреле пять стран, граничащих с Украиной, запретили импорт зерна из этой страны. После этого ЕК предложила помощь пострадавшим фермерам этих стран на сумму 100 миллионов евро, а также запрет на импорт в эти страны ряда сельхозпродуктов из Украины, если только речь не идет о транзите.
Как пишет издание, теперь 12 стран - Франция, Германия, Нидерланды, Ирландия, Греция, Австрия, Бельгия, Хорватия, Люксембург, Эстония, Дания и Словения - призывают срочно дать "разъяснения" по этой сделке, которую, по их мнению, Еврокомиссия заключила "без консультации с государствами-членами".
"Мы призываем (Европейскую) комиссию вернуться к прозрачной процедуре в соответствии с установленными правилами в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", - цитирует издание выдержку из письма.
Польский фермер - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Польше пообещали компенсацию фермерам из-за наплыва зерна с Украины
8 мая, 16:22
Польша ранее призвала распределить избыток зерна в виде гуманитарной помощи, однако чиновники ответили, что зерно "не подходит для потребления человеком", отмечает Politico.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Разгрузка украинского зерна - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявили в МИД Венгрии
4 мая, 14:16
 
В миреУкраинаПольшаФранцияЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала