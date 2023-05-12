https://ria.ru/20230512/sdelka-1871249315.html

СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна

СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна - РИА Новости, 12.05.2023

СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна

Министры 12 стран ЕС направили Европейской комиссии письмо, в котором потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна, пишет европейское издание РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:58

2023-05-12T11:58

2023-05-12T11:58

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министры 12 стран ЕС направили Европейской комиссии письмо, в котором потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна, пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. Издание напоминает, что в апреле пять стран, граничащих с Украиной, запретили импорт зерна из этой страны. После этого ЕК предложила помощь пострадавшим фермерам этих стран на сумму 100 миллионов евро, а также запрет на импорт в эти страны ряда сельхозпродуктов из Украины, если только речь не идет о транзите. Как пишет издание, теперь 12 стран - Франция, Германия, Нидерланды, Ирландия, Греция, Австрия, Бельгия, Хорватия, Люксембург, Эстония, Дания и Словения - призывают срочно дать "разъяснения" по этой сделке, которую, по их мнению, Еврокомиссия заключила "без консультации с государствами-членами". "Мы призываем (Европейскую) комиссию вернуться к прозрачной процедуре в соответствии с установленными правилами в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", - цитирует издание выдержку из письма. Польша ранее призвала распределить избыток зерна в виде гуманитарной помощи, однако чиновники ответили, что зерно "не подходит для потребления человеком", отмечает Politico. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230508/zerno-1870480848.html

https://ria.ru/20230504/zerno-1869666022.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша, франция, евросоюз, еврокомиссия