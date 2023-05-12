СМИ: в ЕС потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна
Politico: 12 стран ЕС требуют от ЕК разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министры 12 стран ЕС направили Европейской комиссии письмо, в котором потребовали разъяснений по сделке, касающейся украинского зерна, пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
Издание напоминает, что в апреле пять стран, граничащих с Украиной, запретили импорт зерна из этой страны. После этого ЕК предложила помощь пострадавшим фермерам этих стран на сумму 100 миллионов евро, а также запрет на импорт в эти страны ряда сельхозпродуктов из Украины, если только речь не идет о транзите.
"Мы призываем (Европейскую) комиссию вернуться к прозрачной процедуре в соответствии с установленными правилами в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", - цитирует издание выдержку из письма.
Польша ранее призвала распределить избыток зерна в виде гуманитарной помощи, однако чиновники ответили, что зерно "не подходит для потребления человеком", отмечает Politico.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".