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Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан
Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан - РИА Новости, 12.05.2023
Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан
Канада намерена расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии, сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:18
2023-05-12T04:18
2023-05-12T04:18
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молдавия
джастин трюдо
майя санду
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министерство финансов сша
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канада намерена расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии, сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо. В четверг Трюдо провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду. Она ранее призвала Оттаву ввести санкции против молдавских граждан, которых назвала беглыми олигархами. Согласно заявлению, Канада дополнит Закон о специальных экономических мерах, который был принят после начала Россией специальной военной операции на Украине, новыми нормами. "Эти новые правила позволят Канаде применять санкции в отношении физических и связанных с ними юридических лиц в Молдавии, которые систематически нарушают права человека, создают угрозу международному миру и безопасности или участвуют в коррупции", - говорится в коммюнике. Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии. Затем 9 декабря такое же решение приняло правительство Великобритании.
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канада, россия, молдавия, джастин трюдо, майя санду, владимир плахотнюк, министерство финансов сша, в мире
Канада, Россия, Молдавия, Джастин Трюдо, Майя Санду, Владимир Плахотнюк, Министерство финансов США, В мире
Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан
Канада расширит антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии