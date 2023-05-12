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Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан - РИА Новости, 12.05.2023
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04:18 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871181127.html
Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан
Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан - РИА Новости, 12.05.2023
Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан
Канада намерена расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии, сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T04:18
2023-05-12T04:18
канада
россия
молдавия
джастин трюдо
майя санду
владимир плахотнюк
министерство финансов сша
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канада намерена расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии, сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо. В четверг Трюдо провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду. Она ранее призвала Оттаву ввести санкции против молдавских граждан, которых назвала беглыми олигархами. Согласно заявлению, Канада дополнит Закон о специальных экономических мерах, который был принят после начала Россией специальной военной операции на Украине, новыми нормами. "Эти новые правила позволят Канаде применять санкции в отношении физических и связанных с ними юридических лиц в Молдавии, которые систематически нарушают права человека, создают угрозу международному миру и безопасности или участвуют в коррупции", - говорится в коммюнике. Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии. Затем 9 декабря такое же решение приняло правительство Великобритании.
https://ria.ru/20230512/moldaviya-1871174484.html
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канада, россия, молдавия, джастин трюдо, майя санду, владимир плахотнюк, министерство финансов сша, в мире
Канада, Россия, Молдавия, Джастин Трюдо, Майя Санду, Владимир Плахотнюк, Министерство финансов США, В мире
Канада будет включать в антироссийские санкции молдавских граждан

Канада расширит антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии

© РИА Новости / Василий Пономарев | Перейти в медиабанкКанадский флаг
Канадский флаг - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Василий Пономарев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канада намерена расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии, сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо.
В четверг Трюдо провел встречу с президентом Молдавии Майей Санду. Она ранее призвала Оттаву ввести санкции против молдавских граждан, которых назвала беглыми олигархами.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Санду призвала Канаду ввести санкции против ряда молдаван
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Согласно заявлению, Канада дополнит Закон о специальных экономических мерах, который был принят после начала Россией специальной военной операции на Украине, новыми нормами.
"Эти новые правила позволят Канаде применять санкции в отношении физических и связанных с ними юридических лиц в Молдавии, которые систематически нарушают права человека, создают угрозу международному миру и безопасности или участвуют в коррупции", - говорится в коммюнике.
Минфин США в конце октября объявил о новых санкциях против граждан и компаний из России, в список попали имеющие молдавское гражданство олигарх Владимир Плахотнюк и лидер партии "Шор" Илан Шор вместе со своим политформированием. Санкции будут действовать и на территории Молдавии. Затем 9 декабря такое же решение приняло правительство Великобритании.
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КанадаРоссияМолдавияДжастин ТрюдоМайя СандуВладимир ПлахотнюкМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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