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ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику - РИА Новости, 12.05.2023
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22:09 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/saakashvili-1871438424.html
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику - РИА Новости, 12.05.2023
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику
Страсбургский суд отказал в иске адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику с... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:09
2023-05-12T22:09
в мире
грузия
варшава
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
европейский суд по правам человека (еспч)
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ТБИЛИСИ, 12 мая - РИА Новости. Страсбургский суд отказал в иске адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику с целью лечения, сообщил глава грузинского минюста Рати Брегадзе. Адвокаты Саакашвили 11 апреля направили иск в Страсбургский суд по правам человека в связи с отказом грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему президенту с целью его лечения в заграничной клинике. "Сегодня было опубликовано решение Страсбургского суда, согласно которому осужденному Михаилу Саакашвили было отказано в переводе в Варшаву по делу "Саакашвили против Грузии", при этом государству не предписано переводить его на другое лечение... внутри страны", - заявил Брегадзе на брифинге в пятницу. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230504/saakashvili-1869639579.html
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в мире, грузия, варшава, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Грузия, Варшава, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику

ЕСПЧ отклонил иск адвокатов Саакашвили о переводе его в зарубежную клинику на лечение

© AP Photo / Sergei GritsМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 мая - РИА Новости. Страсбургский суд отказал в иске адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику с целью лечения, сообщил глава грузинского минюста Рати Брегадзе.
Адвокаты Саакашвили 11 апреля направили иск в Страсбургский суд по правам человека в связи с отказом грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему президенту с целью его лечения в заграничной клинике.
"Сегодня было опубликовано решение Страсбургского суда, согласно которому осужденному Михаилу Саакашвили было отказано в переводе в Варшаву по делу "Саакашвили против Грузии", при этом государству не предписано переводить его на другое лечение... внутри страны", - заявил Брегадзе на брифинге в пятницу.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияВаршаваМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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