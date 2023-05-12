ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику
ЕСПЧ отклонил иск адвокатов Саакашвили о переводе его в зарубежную клинику на лечение
© AP Photo / Sergei GritsМихаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 мая - РИА Новости. Страсбургский суд отказал в иске адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику с целью лечения, сообщил глава грузинского минюста Рати Брегадзе.
Адвокаты Саакашвили 11 апреля направили иск в Страсбургский суд по правам человека в связи с отказом грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему президенту с целью его лечения в заграничной клинике.
"Сегодня было опубликовано решение Страсбургского суда, согласно которому осужденному Михаилу Саакашвили было отказано в переводе в Варшаву по делу "Саакашвили против Грузии", при этом государству не предписано переводить его на другое лечение... внутри страны", - заявил Брегадзе на брифинге в пятницу.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.