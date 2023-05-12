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Участникам СВО из Балашихи отправят антидроновое ружье
Участникам СВО из Балашихи отправят антидроновое ружье - РИА Новости, 12.05.2023
Участникам СВО из Балашихи отправят антидроновое ружье
Антидроновое ружье отправят принимающим участие в специальной военной операции (СВО) бойцам из подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:39
2023-05-12T14:39
2023-05-12T14:39
балашиха
сергей юров
единая россия
сво
спецоперация
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Антидроновое ружье отправят принимающим участие в специальной военной операции (СВО) бойцам из подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Глава Балашихи Сергей Юров передал данное устройство матери погибшего бойца Елене С. 11 мая."Мы всегда стараемся помогать нашим военнослужащим. Бойцам оказывают поддержку общественные организации, промышленники и обычные жители. Мы все стараемся внести свой вклад, чтобы спасти жизни ребят. Для наших солдат делается все возможное, чтобы победа была за нами", — приводятся в сообщении слова Юрова.Елена узнала из чата в мессенджере о том, что бойцам необходимо это устройство для радиоэлектронной борьбы. После гибели сына Павла от осколочного ранения в октябре 2022 года она продолжала общаться с его сослуживцами и оказывать им возможную помощь.На территории Балашихи работают два постоянных пункта сбора гумпомощи для участников СВО. Они находятся в отделении партии "Единая Россия" и в местной Общественной палате. Помощь принимают с 08.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 в выходные. Кроме того, в городе работают дополнительные пункты приема. С их адресами, графиком работы и телефонами можно ознакомиться на сайте volontermo.ru. За помощью можно обратиться в Центр поддержки участников СВО и членов их семей на базе центра "Семья" на Московском проезде, 13 или по телефону +7 901 584-02-70.
https://ria.ru/20230504/punkt-1869706387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха, сергей юров, единая россия, сво, спецоперация
Балашиха, Сергей Юров, Единая Россия, СВО, Спецоперация
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Антидроновое ружье отправят принимающим участие в специальной военной операции (СВО) бойцам из подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава Балашихи Сергей Юров
передал данное устройство матери погибшего бойца Елене С. 11 мая.
"Мы всегда стараемся помогать нашим военнослужащим. Бойцам оказывают поддержку общественные организации, промышленники и обычные жители. Мы все стараемся внести свой вклад, чтобы спасти жизни ребят. Для наших солдат делается все возможное, чтобы победа была за нами", — приводятся в сообщении слова Юрова.
Елена узнала из чата в мессенджере о том, что бойцам необходимо это устройство для радиоэлектронной борьбы. После гибели сына Павла от осколочного ранения в октябре 2022 года она продолжала общаться с его сослуживцами и оказывать им возможную помощь.
«
"Я решила не выходить из этой группы, пока ведутся боевые действия, буду общаться с ребятами дальше. Я отношусь к ним, как к сыновьям, они ровесники моего Паши. Бойцы сказали, что им нужно такое ружье, сначала мы искали его на сайтах с объявлениями, но потом решили обратиться к Сергею Геннадиевичу (Юрову – ред.). Даже не думала, что отреагируют настолько оперативно, прошло всего две недели", — сказала Елена С.
На территории Балашихи работают два постоянных пункта сбора гумпомощи для участников СВО. Они находятся в отделении партии "Единая Россия
" и в местной Общественной палате. Помощь принимают с 08.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 в выходные. Кроме того, в городе работают дополнительные пункты приема. С их адресами, графиком работы и телефонами можно ознакомиться на сайте volontermo.ru. За помощью можно обратиться в Центр поддержки участников СВО и членов их семей на базе центра "Семья" на Московском проезде, 13 или по телефону +7 901 584-02-70.
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