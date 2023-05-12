https://ria.ru/20230512/ruzhe-1871311028.html

Участникам СВО из Балашихи отправят антидроновое ружье

Участникам СВО из Балашихи отправят антидроновое ружье - РИА Новости, 12.05.2023

Участникам СВО из Балашихи отправят антидроновое ружье

Антидроновое ружье отправят принимающим участие в специальной военной операции (СВО) бойцам из подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:39

2023-05-12T14:39

2023-05-12T14:39

балашиха

сергей юров

единая россия

сво

спецоперация

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Антидроновое ружье отправят принимающим участие в специальной военной операции (СВО) бойцам из подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Глава Балашихи Сергей Юров передал данное устройство матери погибшего бойца Елене С. 11 мая."Мы всегда стараемся помогать нашим военнослужащим. Бойцам оказывают поддержку общественные организации, промышленники и обычные жители. Мы все стараемся внести свой вклад, чтобы спасти жизни ребят. Для наших солдат делается все возможное, чтобы победа была за нами", — приводятся в сообщении слова Юрова.Елена узнала из чата в мессенджере о том, что бойцам необходимо это устройство для радиоэлектронной борьбы. После гибели сына Павла от осколочного ранения в октябре 2022 года она продолжала общаться с его сослуживцами и оказывать им возможную помощь.На территории Балашихи работают два постоянных пункта сбора гумпомощи для участников СВО. Они находятся в отделении партии "Единая Россия" и в местной Общественной палате. Помощь принимают с 08.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 21.00 в выходные. Кроме того, в городе работают дополнительные пункты приема. С их адресами, графиком работы и телефонами можно ознакомиться на сайте volontermo.ru. За помощью можно обратиться в Центр поддержки участников СВО и членов их семей на базе центра "Семья" на Московском проезде, 13 или по телефону +7 901 584-02-70.

https://ria.ru/20230504/punkt-1869706387.html

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, сергей юров, единая россия, сво, спецоперация