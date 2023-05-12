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Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию - РИА Новости, 12.05.2023
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10:41 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871221502.html
Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию
Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию - РИА Новости, 12.05.2023
Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию
Установление уголовной ответственности за русофобию призвано сохранить мир и безопасность, это направлено на то, чтобы остановить тех, кто "пустился в гонку... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:41
2023-05-12T10:41
общество
госдума рф
ирина яровая
русофобия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Установление уголовной ответственности за русофобию призвано сохранить мир и безопасность, это направлено на то, чтобы остановить тех, кто "пустился в гонку русофобии", заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ранее Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную ответственность. "Установление уголовной ответственности за русофобию, отнесение русофобии к современному нацизму и человеконенавистнической идеологии - это целеполагание, направленное на сохранение мира и безопасности", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. Она подчеркнула, что это направлено на то, чтобы "остановить тех, кто сегодня либо будучи ведомым, либо, сидя в должностных кабинетах и предавая суверенные интересы своих граждан и своих стран, пустились в гонку русофобии". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871216886.html
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общество, госдума рф, ирина яровая, русофобия
Общество, Госдума РФ, Ирина Яровая, русофобия
Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию

Яровая: уголовная ответственность за русофобию призвана сохранить мир и безопасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Установление уголовной ответственности за русофобию призвано сохранить мир и безопасность, это направлено на то, чтобы остановить тех, кто "пустился в гонку русофобии", заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную ответственность.
"Установление уголовной ответственности за русофобию, отнесение русофобии к современному нацизму и человеконенавистнической идеологии - это целеполагание, направленное на сохранение мира и безопасности", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. Она подчеркнула, что это направлено на то, чтобы "остановить тех, кто сегодня либо будучи ведомым, либо, сидя в должностных кабинетах и предавая суверенные интересы своих граждан и своих стран, пустились в гонку русофобии".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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ОбществоГосдума РФИрина Яроваярусофобия
 
 
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