https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871221502.html
Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию
Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию - РИА Новости, 12.05.2023
Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию
Установление уголовной ответственности за русофобию призвано сохранить мир и безопасность, это направлено на то, чтобы остановить тех, кто "пустился в гонку... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:41
2023-05-12T10:41
2023-05-12T10:41
общество
госдума рф
ирина яровая
русофобия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Установление уголовной ответственности за русофобию призвано сохранить мир и безопасность, это направлено на то, чтобы остановить тех, кто "пустился в гонку русофобии", заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ранее Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную ответственность. "Установление уголовной ответственности за русофобию, отнесение русофобии к современному нацизму и человеконенавистнической идеологии - это целеполагание, направленное на сохранение мира и безопасности", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. Она подчеркнула, что это направлено на то, чтобы "остановить тех, кто сегодня либо будучи ведомым, либо, сидя в должностных кабинетах и предавая суверенные интересы своих граждан и своих стран, пустились в гонку русофобии". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871216886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, ирина яровая, русофобия
Общество, Госдума РФ, Ирина Яровая, русофобия
Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию
Яровая: уголовная ответственность за русофобию призвана сохранить мир и безопасность
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Установление уголовной ответственности за русофобию призвано сохранить мир и безопасность, это направлено на то, чтобы остановить тех, кто "пустился в гонку русофобии", заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить за ее проявление уголовную ответственность.
"Установление уголовной ответственности за русофобию, отнесение русофобии к современному нацизму и человеконенавистнической идеологии - это целеполагание, направленное на сохранение мира и безопасности", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. Она подчеркнула, что это направлено на то, чтобы "остановить тех, кто сегодня либо будучи ведомым, либо, сидя в должностных кабинетах и предавая суверенные интересы своих граждан и своих стран, пустились в гонку русофобии".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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