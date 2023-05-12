https://ria.ru/20230512/rubezhnoe-1871230028.html

Татарстан взял шефство над городом Рубежное в ЛНР

Татарстан взял шефство над городом Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2023

Татарстан взял шефство над городом Рубежное в ЛНР

Татарстан взял шефство над вторым городом в Луганской Народной Республике - Рубежным, в рамках которого поможет восстановить необходимую для жизни людей... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:11

2023-05-12T11:11

2023-05-12T11:11

республика татарстан

рубежное

луганская народная республика

лисичанск

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Татарстан взял шефство над вторым городом в Луганской Народной Республике - Рубежным, в рамках которого поможет восстановить необходимую для жизни людей инфраструктуру, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова. "В соответствии с указом президента Российской Федерации, регионам обозначены дополнительные подшефные города. Республике Татарстан определен город Рубежное Луганской Народной Республики", - сказала Галимова. Она сообщила, что по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова на территорию ЛНР выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель администрации главы республики Асгат Сафаров. В рамках поездки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Делегация республики осмотрела город Рубежное. "Главная задача - восстановить необходимую инфраструктуру для обеспечения жизнедеятельности людей (газ, вода, электроснабжение)", - отметила Галимова.В рамках поездки представители руководства Татарстана также посетили соседний Лисичанск, который уже находится под шефством республики, и ознакомились с работами по его восстановлению. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября 2022 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. Ее занял Евгений Варакин, который контролирует все вопросы на месте. В Лисичанск из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.

https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848151277.html

https://ria.ru/20220812/geroi-1809187972.html

рубежное

луганская народная республика

лисичанск

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рубежное, луганская народная республика, лисичанск, республика татарстан (татарстан)