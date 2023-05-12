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Татарстан взял шефство над городом Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2023
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Республика Татарстан
 
11:11 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/rubezhnoe-1871230028.html
Татарстан взял шефство над городом Рубежное в ЛНР
Татарстан взял шефство над городом Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 12.05.2023
Татарстан взял шефство над городом Рубежное в ЛНР
Татарстан взял шефство над вторым городом в Луганской Народной Республике - Рубежным, в рамках которого поможет восстановить необходимую для жизни людей... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:11
2023-05-12T11:11
республика татарстан
рубежное
луганская народная республика
лисичанск
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Татарстан взял шефство над вторым городом в Луганской Народной Республике - Рубежным, в рамках которого поможет восстановить необходимую для жизни людей инфраструктуру, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова. "В соответствии с указом президента Российской Федерации, регионам обозначены дополнительные подшефные города. Республике Татарстан определен город Рубежное Луганской Народной Республики", - сказала Галимова. Она сообщила, что по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова на территорию ЛНР выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель администрации главы республики Асгат Сафаров. В рамках поездки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Делегация республики осмотрела город Рубежное. "Главная задача - восстановить необходимую инфраструктуру для обеспечения жизнедеятельности людей (газ, вода, электроснабжение)", - отметила Галимова.В рамках поездки представители руководства Татарстана также посетили соседний Лисичанск, который уже находится под шефством республики, и ознакомились с работами по его восстановлению. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября 2022 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. Ее занял Евгений Варакин, который контролирует все вопросы на месте. В Лисичанск из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.
https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848151277.html
https://ria.ru/20220812/geroi-1809187972.html
рубежное
луганская народная республика
лисичанск
республика татарстан (татарстан)
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рубежное, луганская народная республика, лисичанск, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рубежное, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан взял шефство над городом Рубежное в ЛНР

Татарстану определили шефство над городом Рубежное в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкГород Рубежное в ЛНР
Город Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Город Рубежное в ЛНР. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Татарстан взял шефство над вторым городом в Луганской Народной Республике - Рубежным, в рамках которого поможет восстановить необходимую для жизни людей инфраструктуру, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации, регионам обозначены дополнительные подшефные города. Республике Татарстан определен город Рубежное Луганской Народной Республики", - сказала Галимова. Она сообщила, что по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова на территорию ЛНР выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель администрации главы республики Асгат Сафаров. В рамках поездки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве.
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Делегация республики осмотрела город Рубежное. "Главная задача - восстановить необходимую инфраструктуру для обеспечения жизнедеятельности людей (газ, вода, электроснабжение)", - отметила Галимова.
В рамках поездки представители руководства Татарстана также посетили соседний Лисичанск, который уже находится под шефством республики, и ознакомились с работами по его восстановлению. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано 25 сентября 2022 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. Ее занял Евгений Варакин, который контролирует все вопросы на месте.
В Лисичанск из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.
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Республика ТатарстанРубежноеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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