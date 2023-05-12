https://ria.ru/20230512/rubezh-1871282641.html

ВС России заняли рубеж в Берховском водохранилище для повышения обороны

ВС России заняли рубеж в Берховском водохранилище для повышения обороны - РИА Новости, 12.05.2023

ВС России заняли рубеж в Берховском водохранилище для повышения обороны

Южная группировка войск заняла рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:27

2023-05-12T13:27

2023-05-12T13:37

специальная военная операция на украине

россия

москва

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Южная группировка войск заняла рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Там добавили, что на малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями "Южной" группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. "Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в министерстве.Также в Минобороны отметили, что на соледарском направлении уничтожены более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, ситуация в днр и лнр