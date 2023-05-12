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ВС России заняли рубеж в Берховском водохранилище для повышения обороны - РИА Новости, 12.05.2023
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13:27 12.05.2023 (обновлено: 13:37 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/rubezh-1871282641.html
ВС России заняли рубеж в Берховском водохранилище для повышения обороны
ВС России заняли рубеж в Берховском водохранилище для повышения обороны - РИА Новости, 12.05.2023
ВС России заняли рубеж в Берховском водохранилище для повышения обороны
Южная группировка войск заняла рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:27
2023-05-12T13:37
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Южная группировка войск заняла рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Там добавили, что на малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями "Южной" группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. "Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в министерстве.Также в Минобороны отметили, что на соледарском направлении уничтожены более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России заняли рубеж в Берховском водохранилище для повышения обороны

Южная группировка войск заняла рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Южная группировка войск заняла рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Там добавили, что на малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями "Южной" группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. "Мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в министерстве.
Также в Минобороны отметили, что на соледарском направлении уничтожены более 540 украинских военнослужащих, 8 танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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