https://ria.ru/20230512/rosatom-1871175009.html
В конгрессе США предложили ввести санкции против "Росатома"
В конгрессе США предложили ввести санкции против "Росатома" - РИА Новости, 12.05.2023
В конгрессе США предложили ввести санкции против "Росатома"
Группа американских конгрессменов-демократов внесла законопроект о введении санкций против "Росатома", якобы ответственного за создание угрозы для Запорожской... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T01:05
2023-05-12T01:05
2023-05-12T05:43
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сергей шойгу
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов-демократов внесла законопроект о введении санкций против "Росатома", якобы ответственного за создание угрозы для Запорожской АЭС.Инициативу представил Грегори Микс, заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам. Спонсорами законопроекта выступили еще девять конгрессменов.В пресс-релизе утверждается, что российские власти проводят "эвакуацию" персонала АЭС, которая "усугубляет критическую нехватку сотрудников".В среду директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html
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энергодар, россия, украина, сергей шойгу, в мире, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", конгресс сша
Энергодар, Россия, Украина, Сергей Шойгу, В мире, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Конгресс США
В конгрессе США предложили ввести санкции против "Росатома"
В конгресс США внесли инициативу о санкциях против "Росатома" из-за ситуации на ЗАЭС
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов-демократов внесла законопроект о введении санкций против "Росатома", якобы ответственного за создание угрозы для Запорожской АЭС.
Инициативу представил Грегори Микс, заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам. Спонсорами законопроекта выступили еще девять конгрессменов.
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В пресс-релизе утверждается, что российские власти проводят "эвакуацию" персонала АЭС, которая "усугубляет критическую нехватку сотрудников".
«
"Этот законопроект введет санкции против российского ведомства "Росатом", которое финансово поддерживает войну в Украине
, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта", - говорится в заявлении.
В среду директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России
подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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