https://ria.ru/20230512/rosatom-1871175009.html

В конгрессе США предложили ввести санкции против "Росатома"

В конгрессе США предложили ввести санкции против "Росатома" - РИА Новости, 12.05.2023

В конгрессе США предложили ввести санкции против "Росатома"

Группа американских конгрессменов-демократов внесла законопроект о введении санкций против "Росатома", якобы ответственного за создание угрозы для Запорожской... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T01:05

2023-05-12T01:05

2023-05-12T05:43

энергодар

россия

украина

сергей шойгу

в мире

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Группа американских конгрессменов-демократов внесла законопроект о введении санкций против "Росатома", якобы ответственного за создание угрозы для Запорожской АЭС.Инициативу представил Грегори Микс, заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам. Спонсорами законопроекта выступили еще девять конгрессменов.В пресс-релизе утверждается, что российские власти проводят "эвакуацию" персонала АЭС, которая "усугубляет критическую нехватку сотрудников".В среду директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский сообщил, что состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html

https://ria.ru/20230410/rosatom-1864330041.html

энергодар

россия

украина

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энергодар, россия, украина, сергей шойгу, в мире, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", конгресс сша