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Овчинский: московское предприятие внесло 10 разработок в "Банк технологий"
Овчинский: московское предприятие внесло 10 разработок в "Банк технологий" - РИА Новости, 12.05.2023
Овчинский: московское предприятие внесло 10 разработок в "Банк технологий"
Компания "МосИТЛаб", входящая в группу "Москабельмет", внесла в столичный "Банк технологий" десять собственных разработок, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:40
2023-05-12T07:40
2023-05-12T07:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Компания "МосИТЛаб", входящая в группу "Москабельмет", внесла в столичный "Банк технологий" десять собственных разработок, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В настоящее время в "Банке технологий", призванном помочь предприятиям в повышении эффективности, автоматизации и цифровизации, представлено более 400 высокотехнологичных решений. Перед включением в реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения, отмечается в сообщении."Реестр "Банк технологий" становится все более популярным среди российских ИТ-разработчиков, которые с включением туда своих решений получают возможность активнее расширять пул клиентов и пользователей. Одна из столичных компаний добавила в сервис 10 собственных разработок. В частности, реестр пополнили системы управления предприятием, оптического контроля операционной линии, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, решение для автоматизации процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах и другие ИТ-разработки для улучшения бизнес-процессов", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как сообщил генеральный директор "МосИТЛаб" Ян Анисов, основной фокус компания делает на внедрение инструментов цифровизации на российских промышленных предприятиях, направленных на повышение эффективности процессов."Многие из созданных технологий вводятся в эксплуатацию на производствах силового и оптического кабеля, обмоточного провода "Москабельмет", что позволяет наглядно демонстрировать потенциальным клиентам эффективность от использования решений", - сказал Анисов.
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владислав овчинский, экономика, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Компания "МосИТЛаб", входящая в группу "Москабельмет", внесла в столичный "Банк технологий" десять собственных разработок, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
В настоящее время в "Банке технологий", призванном помочь предприятиям в повышении эффективности, автоматизации и цифровизации, представлено более 400 высокотехнологичных решений. Перед включением в реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения, отмечается в сообщении.
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"Реестр "Банк технологий" становится все более популярным среди российских ИТ-разработчиков, которые с включением туда своих решений получают возможность активнее расширять пул клиентов и пользователей. Одна из столичных компаний добавила в сервис 10 собственных разработок. В частности, реестр пополнили системы управления предприятием, оптического контроля операционной линии, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, решение для автоматизации процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах и другие ИТ-разработки для улучшения бизнес-процессов", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как сообщил генеральный директор "МосИТЛаб" Ян Анисов, основной фокус компания делает на внедрение инструментов цифровизации на российских промышленных предприятиях, направленных на повышение эффективности процессов.
"Многие из созданных технологий вводятся в эксплуатацию на производствах силового и оптического кабеля, обмоточного провода "Москабельмет", что позволяет наглядно демонстрировать потенциальным клиентам эффективность от использования решений", - сказал Анисов.
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