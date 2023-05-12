https://ria.ru/20230512/razrabotki-1871187521.html

Овчинский: московское предприятие внесло 10 разработок в "Банк технологий"

Овчинский: московское предприятие внесло 10 разработок в "Банк технологий" - РИА Новости, 12.05.2023

Овчинский: московское предприятие внесло 10 разработок в "Банк технологий"

Компания "МосИТЛаб", входящая в группу "Москабельмет", внесла в столичный "Банк технологий" десять собственных разработок, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T07:40

2023-05-12T07:40

2023-05-12T07:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Компания "МосИТЛаб", входящая в группу "Москабельмет", внесла в столичный "Банк технологий" десять собственных разработок, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В настоящее время в "Банке технологий", призванном помочь предприятиям в повышении эффективности, автоматизации и цифровизации, представлено более 400 высокотехнологичных решений. Перед включением в реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения, отмечается в сообщении."Реестр "Банк технологий" становится все более популярным среди российских ИТ-разработчиков, которые с включением туда своих решений получают возможность активнее расширять пул клиентов и пользователей. Одна из столичных компаний добавила в сервис 10 собственных разработок. В частности, реестр пополнили системы управления предприятием, оптического контроля операционной линии, эффективного планирования загрузки производственного оборудования, решение для автоматизации процедуры участия в коммерческих и государственных электронных торгах и другие ИТ-разработки для улучшения бизнес-процессов", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как сообщил генеральный директор "МосИТЛаб" Ян Анисов, основной фокус компания делает на внедрение инструментов цифровизации на российских промышленных предприятиях, направленных на повышение эффективности процессов."Многие из созданных технологий вводятся в эксплуатацию на производствах силового и оптического кабеля, обмоточного провода "Москабельмет", что позволяет наглядно демонстрировать потенциальным клиентам эффективность от использования решений", - сказал Анисов.

https://ria.ru/20230511/chipy-1870933791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владислав овчинский, экономика, технологии