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Зеленский поблагодарил Сунака за предоставление ракет Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023
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17:12 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/rakety-1871373910.html
Зеленский поблагодарил Сунака за предоставление ракет Storm Shadow
Зеленский поблагодарил Сунака за предоставление ракет Storm Shadow - РИА Новости, 12.05.2023
Зеленский поблагодарил Сунака за предоставление ракет Storm Shadow
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за предоставление Киеву ракет Storm Shadow. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:12
2023-05-12T17:12
в мире
украина
риши сунак
владимир зеленский
великобритания
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за предоставление Киеву ракет Storm Shadow. Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которые Украина считает своей территорией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. "Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за существенное усиление наших возможностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь", - написал Зеленский. Он также заявил, что обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество и скоординировал с ним позиции перед будущими международными мероприятиями. Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в четких сигналах по поводу "украинского будущего с НАТО". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html
https://ria.ru/20230512/britaniya-1871185492.html
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в мире, украина, риши сунак, владимир зеленский, великобритания
В мире, Украина, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Великобритания
Зеленский поблагодарил Сунака за предоставление ракет Storm Shadow

Президент Украины Зеленский поблагодарил премьера Британии Сунака за ракеты Storm Shadow

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за предоставление Киеву ракет Storm Shadow.
Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которые Украина считает своей территорией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа.
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"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за существенное усиление наших возможностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь", - написал Зеленский.
Он также заявил, что обсудил с Сунаком дальнейшее оборонное сотрудничество и скоординировал с ним позиции перед будущими международными мероприятиями. Зеленский подчеркнул, что Киев нуждается в четких сигналах по поводу "украинского будущего с НАТО".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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