https://ria.ru/20230512/raketa-1871406883.html

Президенту Польши доложили об упавшей в декабре ракете лишь в конце апреля

Президенту Польши доложили об упавшей в декабре ракете лишь в конце апреля - РИА Новости, 12.05.2023

Президенту Польши доложили об упавшей в декабре ракете лишь в конце апреля

Президент Польши Анджей Дуда был лишь в конце апреля проинформирован об упавшей под Быдгощем в декабре ракете, говорится в заявлении Бюро национальной... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:51

2023-05-12T18:51

2023-05-12T18:51

в мире

польша

быдгощ

анджей дуда

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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда был лишь в конце апреля проинформирован об упавшей под Быдгощем в декабре ракете, говорится в заявлении Бюро национальной безопасности (BBN) республики. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что данное происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженных сил получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал в свою очередь министра, правительственный центр безопасности и другие службы. "Двадцать шестого апреля 2023 года около 20.15 директор Бюро национальной безопасности Яцек Сивера был проинформирован заместителем премьер-министра, министром национальной обороны Мариушем Блащаком об обнаружении в лесу под Быдгощем неопознанного военного объекта, который может быть крылатой ракетой российского производства, имеющей характеристики длительного воздействия факторов окружающей среды на месте обнаружения", - говорится в сообщении. "Президент Польши, главнокомандующий вооруженных сил Анджей Дуда был немедленно проинформирован об этом факте - примерно в 20:30… в прямой беседе с помощью специальной связи. Ранее информация была проверена одной из спецслужб", - добавили в BBN. Также сообщается, что Дуда по данному поводу в срочном порядке поручил созвать в BBN совещание. Оно состоялось днем позже, 27 апреля, и носило секретный характер. При этом BBN отмечает, что в бюро до сих пор не поступила официальная информация по поводу инцидента с ракетой, которую в четверг озвучил глава минобороны. "Когда такой документ поступит в BBN, он будет тщательно проанализирован, а выводы будут немедленно представлены главнокомандующему вооруженными силами", - говорится в сообщении. В бюро подчеркнули, что в настоящее время президент Польши не обладает достаточным объемом информации для принятия персональных решений. "Информация, которой президент Польши обладает в настоящее время, не дает оснований для принятия персональных решений, касающихся руководящего состава Войска польского, а кроме того, президенту не представлено никаких предложений по этому вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230512/raketa-1871334706.html

https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html

https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, быдгощ, анджей дуда