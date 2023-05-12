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В Польше заявили, что власти примут кадровые решения из-за падения ракеты - РИА Новости, 12.05.2023
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15:52 12.05.2023 (обновлено: 17:03 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/raketa-1871334706.html
В Польше заявили, что власти примут кадровые решения из-за падения ракеты
В Польше заявили, что власти примут кадровые решения из-за падения ракеты - РИА Новости, 12.05.2023
В Польше заявили, что власти примут кадровые решения из-за падения ракеты
Руководство Польши примет кадровые решения после "ракетного инцидента" под Быдгощем, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:52
2023-05-12T17:03
быдгощ
польша
мариуш блащак
матеуш моравецкий
анджей дуда
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ВАРШАВА, 12 мая — РИА Новости. Руководство Польши примет кадровые решения после "ракетного инцидента" под Быдгощем, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Он сообщил, что глава Минобороны Мариуш Блащак представил доклад об инциденте, с которым ознакомятся президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща обнаружили обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что это происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух — земля" с надписями на русском языке — возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденные обломки — стратегическая авиационная крылатая ракета X-55 российского производства. Ранее некоторые представители польской оппозиции из-за этого инцидента потребовали отставки вице-премьера, министра национальной обороны Мариуша Блащака.В четверг премьер Польши заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого Блащак сообщил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций информацию о ракете, но не проинформировал, в свою очередь, министра, Правительственный центр безопасности и другие службы.
https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html
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быдгощ, польша, мариуш блащак, матеуш моравецкий, анджей дуда
Быдгощ, Польша, Мариуш Блащак, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда
В Польше заявили, что власти примут кадровые решения из-за падения ракеты

Правительство Польши заявило, что руководство примет кадровые решения из-за падения ракеты

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая — РИА Новости. Руководство Польши примет кадровые решения после "ракетного инцидента" под Быдгощем, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Он сообщил, что глава Минобороны Мариуш Блащак представил доклад об инциденте, с которым ознакомятся президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий.
«
"Я могу сказать лишь то, что после анализа этого доклада будут приниматься дальнейшие решения, касающиеся кадровых вопросов хотя бы в армии", — указал Мюллер.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща обнаружили обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что это происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали.
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Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух — земля" с надписями на русском языке — возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденные обломки — стратегическая авиационная крылатая ракета X-55 российского производства.
Ранее некоторые представители польской оппозиции из-за этого инцидента потребовали отставки вице-премьера, министра национальной обороны Мариуша Блащака.
В четверг премьер Польши заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого Блащак сообщил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций информацию о ракете, но не проинформировал, в свою очередь, министра, Правительственный центр безопасности и другие службы.
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