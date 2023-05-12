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Производство чистящих средств запустят в подмосковном Подольске - РИА Новости, 12.05.2023
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Новости Подмосковья
 
12:39 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/proizvodstvo-1871259995.html
Производство чистящих средств запустят в подмосковном Подольске
Производство чистящих средств запустят в подмосковном Подольске - РИА Новости, 12.05.2023
Производство чистящих средств запустят в подмосковном Подольске
Предприятие по производству чистящих и моющих средств построят в деревне Коледино городского округа Подольск, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:39
2023-05-12T12:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Предприятие по производству чистящих и моющих средств построят в деревне Коледино городского округа Подольск, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.Застройщик ООО "Бит" уже приступил к строительству здания площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, в котором расположатся автоматическая система розлива продукции бытовой химии, лаборатория по контролю качества выпускаемого продукта, а также административно-бытовое помещение. Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей."Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство здания по производству чистящих средств в деревне Коледино городского округа Подольск. Реализация проекта позволит создать в округе 14 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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подольск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Подольск, Московская область (Подмосковье)

Производство чистящих средств запустят в подмосковном Подольске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Рабочий на стройке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Предприятие по производству чистящих и моющих средств построят в деревне Коледино городского округа Подольск, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Застройщик ООО "Бит" уже приступил к строительству здания площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, в котором расположатся автоматическая система розлива продукции бытовой химии, лаборатория по контролю качества выпускаемого продукта, а также административно-бытовое помещение. Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей.
"Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство здания по производству чистящих средств в деревне Коледино городского округа Подольск. Реализация проекта позволит создать в округе 14 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Завод по производству кондитерских изделий построят в Химках
4 мая, 13:18
 
Новости ПодмосковьяПодольскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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