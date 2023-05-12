https://ria.ru/20230512/proizvodstvo-1871259995.html
Производство чистящих средств запустят в подмосковном Подольске
Производство чистящих средств запустят в подмосковном Подольске - РИА Новости, 12.05.2023
Производство чистящих средств запустят в подмосковном Подольске
Предприятие по производству чистящих и моющих средств построят в деревне Коледино городского округа Подольск, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:39
2023-05-12T12:39
2023-05-12T12:39
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Предприятие по производству чистящих и моющих средств построят в деревне Коледино городского округа Подольск, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.Застройщик ООО "Бит" уже приступил к строительству здания площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, в котором расположатся автоматическая система розлива продукции бытовой химии, лаборатория по контролю качества выпускаемого продукта, а также административно-бытовое помещение. Объем инвестиций в проект составит 80 миллионов рублей."Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на строительство здания по производству чистящих средств в деревне Коледино городского округа Подольск. Реализация проекта позволит создать в округе 14 рабочих мест", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230504/zavod-1869640041.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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