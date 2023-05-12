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Тюмень, Югра и Ямал запустили проект по культурному сотрудничеству - РИА Новости, 12.05.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
19:01 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/proekt-1871409427.html
Тюмень, Югра и Ямал запустили проект по культурному сотрудничеству
Тюмень, Югра и Ямал запустили проект по культурному сотрудничеству - РИА Новости, 12.05.2023
Тюмень, Югра и Ямал запустили проект по культурному сотрудничеству
Новый межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" в пятницу запустили губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, благодаря которому жители северных... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:01
2023-05-12T19:01
тюменская область
ямал
тюменская область
тюмень
александр моор
наталья комарова
югра
дмитрий артюхов
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ТЮМЕНЬ, 12 мая – РИА Новости. Новый межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" в пятницу запустили губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, благодаря которому жители северных городов увидят лучшие постановки и творческие коллективы Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Сегодня вместе с губернаторами Югры Натальей Комаровой и Ямала Дмитрием Артюховым запускаем новый межрегиональный проект – "Культурное сотрудничество". В его рамках в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов. Свои лучшие постановки представят Тюменский филармонический оркестр, драматический театр, театр кукол, ансамбль "Зори Тюмени" и другие наши известные коллективы", - отметил Моор и поблагодарил руководителей регионов за поддержку инициативы. Согласно афише, выступления тюменских коллективов на сценах Югры и Ямала начнутся уже в мае. В списке городов для посещения югорские Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Нефтеюганск, а также ямальские Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.
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ямал, тюменская область, тюмень, александр моор, наталья комарова, югра, дмитрий артюхов
Тюменская область, Ямал, Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, Наталья Комарова, Югра, Дмитрий Артюхов
Тюмень, Югра и Ямал запустили проект по культурному сотрудничеству

Моор сообщил, что Тюмень, Югра и Ямал запустили проект по культурному сотрудничеству

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени и мост Влюбленных
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени и мост Влюбленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 мая – РИА Новости. Новый межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" в пятницу запустили губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, благодаря которому жители северных городов увидят лучшие постановки и творческие коллективы Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Сегодня вместе с губернаторами Югры Натальей Комаровой и Ямала Дмитрием Артюховым запускаем новый межрегиональный проект – "Культурное сотрудничество". В его рамках в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов. Свои лучшие постановки представят Тюменский филармонический оркестр, драматический театр, театр кукол, ансамбль "Зори Тюмени" и другие наши известные коллективы", - отметил Моор и поблагодарил руководителей регионов за поддержку инициативы.
Согласно афише, выступления тюменских коллективов на сценах Югры и Ямала начнутся уже в мае. В списке городов для посещения югорские Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и Нефтеюганск, а также ямальские Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.
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Тюменская областьЯмалТюменская областьТюменьАлександр МоорНаталья КомароваЮграДмитрий Артюхов
 
 
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