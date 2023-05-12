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В Приангарье на повышение МРОТ выделят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 12.05.2023
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Иркутская область
 
11:45 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/priangare-1871245052.html
В Приангарье на повышение МРОТ выделят шесть миллиардов рублей
В Приангарье на повышение МРОТ выделят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 12.05.2023
В Приангарье на повышение МРОТ выделят шесть миллиардов рублей
В Иркутской области на исполнение указа президента по повышению МРОТ и дифференциации заработной платы с учетом квалификации работников в 2024 году направят... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:45
2023-05-12T11:45
иркутская область
иркутская область
россия
игорь кобзев
экономика
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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Иркутской области на исполнение указа президента по повышению МРОТ и дифференциации заработной платы с учетом квалификации работников в 2024 году направят почти 6 миллиардов рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выступил в пятницу на сессии законодательного собрания региона с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере, о ключевых направлениях работы, которые в текущем году необходимо усилить, а также о планах на 2024 год. Ключевой на ближайшую перспективу губернатор назвал исполнение поручения президента РФ по повышению минимального размера оплаты труда и дифференциации заработной платы с учетом квалификации работников в 2024 году более чем на 18% по отношению к 2023 году. "На исполнение этой задачи из консолидированного бюджета региона направят порядка 5,8 млрд рублей", - сказал Кобзев. Он также отметил, что среднемесячный доход от трудовой деятельности по итогам 2022 года в Иркутской области вырос на 12,8%, обеспечена выплата МРОТ с районным коэффициентом и процентной надбавкой, дифференциация заработной платы с учетом квалификации работников государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, продолжена работа по совершенствованию систем оплаты труда в госучреждениях – в том числе за счет сокращения неэффективных стимулирующих выплат и поэтапного доведения размеров окладов до минимального размера оплаты труда. Говоря о механизмах по снижению уровня бедности, Игорь Кобзев напомнил, что в области реализуется программа, в рамках которой будет выполнено более 30 мероприятий по повышению уровня доходов, оказанию социальной помощи, развитию системы социального контракта. В прошлом году в Приангарье заключили социальных контрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В этом году предусмотрено – 1,34 миллиарда рублей, что позволит заключить 5,5 тысячи социальных контрактов. Также свою эффективность доказал механизм самозанятости. Только в 2022 году количество самозанятых увеличилось почти в два раза.
https://ria.ru/20221228/mrot-1841814108.html
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иркутская область, россия, игорь кобзев, экономика
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Экономика
В Приангарье на повышение МРОТ выделят шесть миллиардов рублей

В Приангарье на исполнение указа Путина по повышению МРОТ выделят шесть миллиардов рублей

© Depositphotos.com / MaykovNikitaИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Иркутск. Архивное фото
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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Иркутской области на исполнение указа президента по повышению МРОТ и дифференциации заработной платы с учетом квалификации работников в 2024 году направят почти 6 миллиардов рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выступил в пятницу на сессии законодательного собрания региона с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере, о ключевых направлениях работы, которые в текущем году необходимо усилить, а также о планах на 2024 год. Ключевой на ближайшую перспективу губернатор назвал исполнение поручения президента РФ по повышению минимального размера оплаты труда и дифференциации заработной платы с учетом квалификации работников в 2024 году более чем на 18% по отношению к 2023 году.
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"На исполнение этой задачи из консолидированного бюджета региона направят порядка 5,8 млрд рублей", - сказал Кобзев.
Он также отметил, что среднемесячный доход от трудовой деятельности по итогам 2022 года в Иркутской области вырос на 12,8%, обеспечена выплата МРОТ с районным коэффициентом и процентной надбавкой, дифференциация заработной платы с учетом квалификации работников государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, продолжена работа по совершенствованию систем оплаты труда в госучреждениях – в том числе за счет сокращения неэффективных стимулирующих выплат и поэтапного доведения размеров окладов до минимального размера оплаты труда.
Говоря о механизмах по снижению уровня бедности, Игорь Кобзев напомнил, что в области реализуется программа, в рамках которой будет выполнено более 30 мероприятий по повышению уровня доходов, оказанию социальной помощи, развитию системы социального контракта.
В прошлом году в Приангарье заключили социальных контрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В этом году предусмотрено – 1,34 миллиарда рублей, что позволит заключить 5,5 тысячи социальных контрактов.
Также свою эффективность доказал механизм самозанятости. Только в 2022 году количество самозанятых увеличилось почти в два раза.
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