https://ria.ru/20230512/priangare-1871245052.html

В Приангарье на повышение МРОТ выделят шесть миллиардов рублей

В Приангарье на повышение МРОТ выделят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 12.05.2023

В Приангарье на повышение МРОТ выделят шесть миллиардов рублей

В Иркутской области на исполнение указа президента по повышению МРОТ и дифференциации заработной платы с учетом квалификации работников в 2024 году направят... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:45

2023-05-12T11:45

2023-05-12T11:45

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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Иркутской области на исполнение указа президента по повышению МРОТ и дифференциации заработной платы с учетом квалификации работников в 2024 году направят почти 6 миллиардов рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выступил в пятницу на сессии законодательного собрания региона с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере, о ключевых направлениях работы, которые в текущем году необходимо усилить, а также о планах на 2024 год. Ключевой на ближайшую перспективу губернатор назвал исполнение поручения президента РФ по повышению минимального размера оплаты труда и дифференциации заработной платы с учетом квалификации работников в 2024 году более чем на 18% по отношению к 2023 году. "На исполнение этой задачи из консолидированного бюджета региона направят порядка 5,8 млрд рублей", - сказал Кобзев. Он также отметил, что среднемесячный доход от трудовой деятельности по итогам 2022 года в Иркутской области вырос на 12,8%, обеспечена выплата МРОТ с районным коэффициентом и процентной надбавкой, дифференциация заработной платы с учетом квалификации работников государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, продолжена работа по совершенствованию систем оплаты труда в госучреждениях – в том числе за счет сокращения неэффективных стимулирующих выплат и поэтапного доведения размеров окладов до минимального размера оплаты труда. Говоря о механизмах по снижению уровня бедности, Игорь Кобзев напомнил, что в области реализуется программа, в рамках которой будет выполнено более 30 мероприятий по повышению уровня доходов, оказанию социальной помощи, развитию системы социального контракта. В прошлом году в Приангарье заключили социальных контрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В этом году предусмотрено – 1,34 миллиарда рублей, что позволит заключить 5,5 тысячи социальных контрактов. Также свою эффективность доказал механизм самозанятости. Только в 2022 году количество самозанятых увеличилось почти в два раза.

https://ria.ru/20221228/mrot-1841814108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, россия, игорь кобзев, экономика