https://ria.ru/20230512/predprinimatelstvo-1871217616.html

Бречалов дал старт месяцу предпринимательства в Удмуртии

Бречалов дал старт месяцу предпринимательства в Удмуртии - РИА Новости, 12.05.2023

Бречалов дал старт месяцу предпринимательства в Удмуртии

Глава Удмуртии дал старт месяцу предпринимательства в республике, который соберет порядка 10 тысяч бизнесменов региона. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:20

2023-05-12T10:20

2023-05-12T10:20

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 12 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии дал старт месяцу предпринимательства в республике, который соберет порядка 10 тысяч бизнесменов региона. "Бизнес-завтраком, в котором пообщались с управляющим компании "Донвард – Гидравлические системы" Алексеем Перескоковым, мы даем старт месяцу предпринимательства в Удмуртии. Специально для этого собрали все важные деловые события в едином календаре "ПредприниМАЙ" на портале Корпорации развития республики", - написал Бречалов в своем телеграм-канале. Он рассказал, что компания ежегодно выпускает больше 3 тысяч гидравлических агрегатов, поставляет продукцию на предприятия нефтегазового комплекса, деревообработки, машиностроительные и станкостроительные производства. У компании больше 5 тысяч заказчиков во всех регионах России. Среди них – "Концерн Калашников", "Уралмаш", ЧМЗ, Научно-исследовательский Институт точных приборов. "Но самое главное: раньше компания работала в Удмуртии, но юридически была зарегистрирована в Москве. А в этом году перерегистрировалась в нашей республике. Рад такому решению", - добавил Бречалов. В пресс-службе главы региона сообщили, что месяц предпринимательства "ПредприниМАЙ" продлится до 10 июня. В рамках проекта пройдут более 20 мероприятий: бизнес-форумы, семинары, круглые столы, образовательные программы для экспортеров. На более 10 площадках будут задействованы порядка 10 тысяч предпринимателей, самозанятых и физических лиц, желающих начать свое дело со всей республики. "Главным событием для бизнеса станет традиционный форум, посвященный Дню российского предпринимательства, 26 мая праздник пройдет в Ижевске на фан-зоне в Парке Кирова. В честь Года молодежи в Удмуртии концепция форума будет посвящена игровой тематике. На форуме участников ждут деловые мероприятия, выступления известных федеральных спикеров, игровые и спортивные площадки. Отдельные площадки будут организованы для школьников и студентов", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили что все мероприятия проходят в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230427/poliklinika-1868208563.html

https://ria.ru/20230417/pozhary-1865881342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)