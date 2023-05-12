РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДиректор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО "Российский экспортный центр" Сергей Селиверстов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Реальный доступ к правосудию более не является фундаментальным правом для российских лиц и компаний – прежде всего подсанкционных, доступ к правосудию стал привилегией, сказал управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра Сергей Селиверстов в ходе сессии "Трансграничные взыскания и банкротства" на XI Петербургском международном юридическом форуме.
"Санкции затронули доступ к правосудию. На практике известна уже масса примеров фактического ограничения этого формально признаваемого права доступа к правосудию для российских субъектов, поэтому относиться к нему необходимо как к привилегии, которую могут либо предоставить, либо отказать", – сказал Селиверстов.
По его мнению, решением вопроса в долгосрочной перспективе может и должна стать активизация разработки и принятия новых международных договоров, отражающих новые реалии и позволяющих оптимизировать процедуры трансграничных взысканий и банкротств, а также развитие международных коммерческих арбитражных институтов.
Запись трансляции сессии можно посмотреть на сайте ПМЮФ.
"Санкции затронули доступ к правосудию. На практике известна уже масса примеров фактического ограничения этого формально признаваемого права доступа к правосудию для российских субъектов, поэтому относиться к нему необходимо как к привилегии, которую могут либо предоставить, либо отказать", – сказал Селиверстов.
По его мнению, решением вопроса в долгосрочной перспективе может и должна стать активизация разработки и принятия новых международных договоров, отражающих новые реалии и позволяющих оптимизировать процедуры трансграничных взысканий и банкротств, а также развитие международных коммерческих арбитражных институтов.
Запись трансляции сессии можно посмотреть на сайте ПМЮФ.