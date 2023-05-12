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РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе - РИА Новости, 12.05.2023
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16:45 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/pravosudie-1871359520.html
РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе
РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе - РИА Новости, 12.05.2023
РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе
Реальный доступ к правосудию более не является фундаментальным правом для российских лиц и компаний – прежде всего подсанкционных, доступ к правосудию стал... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:45
2023-05-12T16:45
российский экспортный центр (рэц)
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экономика
технологии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Реальный доступ к правосудию более не является фундаментальным правом для российских лиц и компаний – прежде всего подсанкционных, доступ к правосудию стал привилегией, сказал управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра Сергей Селиверстов в ходе сессии "Трансграничные взыскания и банкротства" на XI Петербургском международном юридическом форуме."Санкции затронули доступ к правосудию. На практике известна уже масса примеров фактического ограничения этого формально признаваемого права доступа к правосудию для российских субъектов, поэтому относиться к нему необходимо как к привилегии, которую могут либо предоставить, либо отказать", – сказал Селиверстов.По его мнению, решением вопроса в долгосрочной перспективе может и должна стать активизация разработки и принятия новых международных договоров, отражающих новые реалии и позволяющих оптимизировать процедуры трансграничных взысканий и банкротств, а также развитие международных коммерческих арбитражных институтов.Запись трансляции сессии можно посмотреть на сайте ПМЮФ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии

РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДиректор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО "Российский экспортный центр" Сергей Селиверстов
Директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы АО Российский экспортный центр Сергей Селиверстов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Реальный доступ к правосудию более не является фундаментальным правом для российских лиц и компаний – прежде всего подсанкционных, доступ к правосудию стал привилегией, сказал управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра Сергей Селиверстов в ходе сессии "Трансграничные взыскания и банкротства" на XI Петербургском международном юридическом форуме.

"Санкции затронули доступ к правосудию. На практике известна уже масса примеров фактического ограничения этого формально признаваемого права доступа к правосудию для российских субъектов, поэтому относиться к нему необходимо как к привилегии, которую могут либо предоставить, либо отказать", – сказал Селиверстов.

По его мнению, решением вопроса в долгосрочной перспективе может и должна стать активизация разработки и принятия новых международных договоров, отражающих новые реалии и позволяющих оптимизировать процедуры трансграничных взысканий и банкротств, а также развитие международных коммерческих арбитражных институтов.

Запись трансляции сессии можно посмотреть на сайте ПМЮФ.
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