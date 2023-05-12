https://ria.ru/20230512/pravosudie-1871359520.html

РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе

РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе - РИА Новости, 12.05.2023

РЭЦ: российские компании практически потеряли доступ к правосудию на Западе

Реальный доступ к правосудию более не является фундаментальным правом для российских лиц и компаний – прежде всего подсанкционных, доступ к правосудию стал... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:45

2023-05-12T16:45

2023-05-12T16:45

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Реальный доступ к правосудию более не является фундаментальным правом для российских лиц и компаний – прежде всего подсанкционных, доступ к правосудию стал привилегией, сказал управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Российского экспортного центра Сергей Селиверстов в ходе сессии "Трансграничные взыскания и банкротства" на XI Петербургском международном юридическом форуме."Санкции затронули доступ к правосудию. На практике известна уже масса примеров фактического ограничения этого формально признаваемого права доступа к правосудию для российских субъектов, поэтому относиться к нему необходимо как к привилегии, которую могут либо предоставить, либо отказать", – сказал Селиверстов.По его мнению, решением вопроса в долгосрочной перспективе может и должна стать активизация разработки и принятия новых международных договоров, отражающих новые реалии и позволяющих оптимизировать процедуры трансграничных взысканий и банкротств, а также развитие международных коммерческих арбитражных институтов.Запись трансляции сессии можно посмотреть на сайте ПМЮФ.

https://ria.ru/20230428/rets-1868465761.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии