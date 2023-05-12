https://ria.ru/20230512/pravitelstvo-1871241488.html
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых - РИА Новости, 12.05.2023
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых
Почти 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, а отечественное цифровое правительство является одним из самых продвинутых в мире и по... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:32
2023-05-12T11:32
2023-05-12T13:39
общество
технологии
россия
дмитрий чернышенко
интернет
правительство рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почти 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, а отечественное цифровое правительство является одним из самых продвинутых в мире и по уровню цифровой зрелости конкурирует с финтехом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Поскольку я в правительстве курирую цифровое развитие, я говорю это с абсолютным знанием дела, у нас одно из самых продвинутых цифровых правительств в мире. И по уровню цифровой зрелости госуправления конкурирует с финтехом, который, как банковская сфера, является одним из самых продвинутых во всех отраслях с точки зрения цифровой зрелости", - сказал Чернышенко в рамках Молодёжного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2023).Он также напомнил, что в России почти 85% населения имеют широко полосный доступ в интернет, а стоимость интернета - одна из самых доступных в мире, добавил Чернышенко."Вы знаете, что зарплаты в IT-отрасли в два раза выше, чем в среднем по рынку. И у нас огромный дефицит IT-специалистов. Поэтому все те, кто смотрят сегодня начало этого форума, увидят сегодняшних победителей, - вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны", - добавил Чернышенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко, интернет, правительство рф
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Интернет, Правительство РФ
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых в мире
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почти 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, а отечественное цифровое правительство является одним из самых продвинутых в мире и по уровню цифровой зрелости конкурирует с финтехом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Поскольку я в правительстве курирую цифровое развитие, я говорю это с абсолютным знанием дела, у нас одно из самых продвинутых цифровых правительств в мире. И по уровню цифровой зрелости госуправления конкурирует с финтехом, который, как банковская сфера, является одним из самых продвинутых во всех отраслях с точки зрения цифровой зрелости", - сказал Чернышенко в рамках Молодёжного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2023).
Он также напомнил, что в России почти 85% населения имеют широко полосный доступ в интернет, а стоимость интернета - одна из самых доступных в мире, добавил Чернышенко.
"Вы знаете, что зарплаты в IT-отрасли в два раза выше, чем в среднем по рынку. И у нас огромный дефицит IT-специалистов. Поэтому все те, кто смотрят сегодня начало этого форума, увидят сегодняшних победителей, - вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны", - добавил Чернышенко.
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