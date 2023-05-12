https://ria.ru/20230512/pravitelstvo-1871241488.html

Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых

Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых - РИА Новости, 12.05.2023

Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых

Почти 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, а отечественное цифровое правительство является одним из самых продвинутых в мире и по... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:32

2023-05-12T11:32

2023-05-12T13:39

общество

технологии

россия

дмитрий чернышенко

интернет

правительство рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почти 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, а отечественное цифровое правительство является одним из самых продвинутых в мире и по уровню цифровой зрелости конкурирует с финтехом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Поскольку я в правительстве курирую цифровое развитие, я говорю это с абсолютным знанием дела, у нас одно из самых продвинутых цифровых правительств в мире. И по уровню цифровой зрелости госуправления конкурирует с финтехом, который, как банковская сфера, является одним из самых продвинутых во всех отраслях с точки зрения цифровой зрелости", - сказал Чернышенко в рамках Молодёжного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2023).Он также напомнил, что в России почти 85% населения имеют широко полосный доступ в интернет, а стоимость интернета - одна из самых доступных в мире, добавил Чернышенко."Вы знаете, что зарплаты в IT-отрасли в два раза выше, чем в среднем по рынку. И у нас огромный дефицит IT-специалистов. Поэтому все те, кто смотрят сегодня начало этого форума, увидят сегодняшних победителей, - вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны", - добавил Чернышенко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко, интернет, правительство рф