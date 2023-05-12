Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 12.05.2023 (обновлено: 13:39 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/pravitelstvo-1871241488.html
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых - РИА Новости, 12.05.2023
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых
Почти 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, а отечественное цифровое правительство является одним из самых продвинутых в мире и по... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:32
2023-05-12T13:39
общество
технологии
россия
дмитрий чернышенко
интернет
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836085455_0:0:2119:1192_1920x0_80_0_0_6496f87f70f1e7cacc7638015d3be604.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почти 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, а отечественное цифровое правительство является одним из самых продвинутых в мире и по уровню цифровой зрелости конкурирует с финтехом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Поскольку я в правительстве курирую цифровое развитие, я говорю это с абсолютным знанием дела, у нас одно из самых продвинутых цифровых правительств в мире. И по уровню цифровой зрелости госуправления конкурирует с финтехом, который, как банковская сфера, является одним из самых продвинутых во всех отраслях с точки зрения цифровой зрелости", - сказал Чернышенко в рамках Молодёжного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2023).Он также напомнил, что в России почти 85% населения имеют широко полосный доступ в интернет, а стоимость интернета - одна из самых доступных в мире, добавил Чернышенко."Вы знаете, что зарплаты в IT-отрасли в два раза выше, чем в среднем по рынку. И у нас огромный дефицит IT-специалистов. Поэтому все те, кто смотрят сегодня начало этого форума, увидят сегодняшних победителей, - вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны", - добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20230505/kontseptsiya-1869835294.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836085455_172:0:1885:1285_1920x0_80_0_0_61c2fabd94f284ed46cf579661fa9101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко, интернет, правительство рф
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Интернет, Правительство РФ
Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых

Чернышенко назвал цифровое правительство России одним из самых продвинутых в мире

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкВице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почти 85% населения России имеет доступ к широкополосному интернету, а отечественное цифровое правительство является одним из самых продвинутых в мире и по уровню цифровой зрелости конкурирует с финтехом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Поскольку я в правительстве курирую цифровое развитие, я говорю это с абсолютным знанием дела, у нас одно из самых продвинутых цифровых правительств в мире. И по уровню цифровой зрелости госуправления конкурирует с финтехом, который, как банковская сфера, является одним из самых продвинутых во всех отраслях с точки зрения цифровой зрелости", - сказал Чернышенко в рамках Молодёжного форума по управлению интернетом (Youth RIGF 2023).
Он также напомнил, что в России почти 85% населения имеют широко полосный доступ в интернет, а стоимость интернета - одна из самых доступных в мире, добавил Чернышенко.
"Вы знаете, что зарплаты в IT-отрасли в два раза выше, чем в среднем по рынку. И у нас огромный дефицит IT-специалистов. Поэтому все те, кто смотрят сегодня начало этого форума, увидят сегодняшних победителей, - вы все потенциально самые в будущем высокооплачиваемые специалисты, которые нам так нужны", - добавил Чернышенко.
Школьники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В России утвердили концепцию информационной безопасности детей
5 мая, 10:08
 
ОбществоТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоИнтернетПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала